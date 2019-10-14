Suriyeli Kürt siyasetçi Hevrin Halef'in ölümü hakkında neler biliniyor?

Suriyeli Kürt siyasetçi Hevrin Halef, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan saldırıda yaşamını yitirdi.

Sosyal medyada Halef'in öldüğü olaya ait olduğu ve Suriyeli silahlı muhaliflerin saldırısını gösterdiği iddia edilen bir infaz videosu paylaşıldı.

Halef'in ölümüyle ilgili bilgileri derledik.

Hevrin Halef nasıl öldürüldü?

Halef'in ölüm haberi ilk olarak Cumartesi günü, İngiltere merkezli, muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından duyuruldu.

SOHR'nin açıklamasında, Halef ve şoförünün de aralarında olduğu 9 kişinin Tel Abyad'da 'infaz edilerek' öldürüldüğü iddia edildi.

Suriye Demokratik Güçleri'nden yapılan açıklamada da benzer şekilde "Aracından indirilen Halef, Türkiye destekli paralı unsurlar tarafından infaz edildi" ifadesi yer aldı.

Suriye Demokratik Konseyi'nin ABD'deki temsilcisi olan Sinam Muhammed de ölüm haberini Twitter paylaşımı ile doğruladı ve Halef'in M4 otoyolunun Haseke bölgesinde bir Türk jetince vurulduğunu iddia etti.

Suriye'nin Geleceği Partisi'nden yapılan açıklamada da öldürülme haberi doğrulandı ancak nasıl olduğuna ilişkin bir ifade kullanılmadı.

Yeni Şafak gazetesi Hevrin Halef'in "gelen istihbarat üzerine hava operasyonuyla öldürüldüğünü" öne sürdü.

Haberde Halef için "PYD'nin Suriye'deki iki numarası" ifadesi de kullanıldı.

Ancak daha sonra bu haber ve haberin aynı içerikteki sosyal medya paylaşımı silindi.

Suriyeli muhalifler iddialara ne diyor?

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na katılan Suriye Milli Ordusu'ndan bir yetkili, Halef'i kendilerinin öldürmediğini söyledi.

Milli Ordu Sözcüsü Yusuf Hammud, Reuters haber ajansına gönderdiği açıklamada "Sizi temin ederim ki güçlerimiz M4 karayoluna ulaşmadı" dedi.

Hammud, M4 yerine sınırın daha yakınındaki bir yolu ele geçirdiklerini belirtti ve M4 üzerinde toplam dokuz sivili öldürdüklerine dair iddiaları da yalanladı.

ABD'nin tepkisi ne oldu?

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Washington'ın Hevrin Halef'in ölümü ile ilgili gelişmeleri izlediğini açıkladı.

Reuters haber ajansına elektronik posta ile konuyu değerlendiren bir bakanlık sözcüsü, "Bu haberleri son derece rahatsız edici buluyoruz. ve olayı Suriye'nin kuzeyinde Salı günü başlayan çatışmalar sonucu oluşan istikrarsızlaşmanın bir yansıması olarak görüyoruz" dedi.

ABD'nin IŞİD ile mücadele eski temsilcisi Brett H. McGurk de 35 yaşındaki Halef'in öldürülmesi ile ilgili yaptığı paylaşımda, "bunun bir savaş suçu" olduğu ifadesini kullandı.

ABD'nin CBS kanalında bir programa katılan Savunma Bakanı Mark Esper de internette dolaşan infaz videoları için, isim kullanmadan, "Bu felaket bir durum. Kınıyoruz. Türklere böyle şeyler olabileceğini söylemiştik ve oldu. Bunu yapanların kim olduğu belli değil. Sahada hem Türk ordusu hem de Türklerin kontrolündeki diğer savaşçılar var" dedi.

İnfaz iddiasına konu olan görüntüler için resmi bir açıklama yapıldı mı?

Türkiye'de hükümet ya da askeri yetkililerden Halef'in öldürülmesine ilişkin bir açıklama yapılmış değil.

Ancak Adalaet ve Kalkınma Partisi İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medyada Halef'in infazına ilişkin dolaşan görüntüler üzerine bir açıklama yayımladı ve iddiaya konu olan görüntüleri vahşet olarak niteledi.

Yeneroğlu, sonrasında yaptığı düzeltme açıklamasında ise "H. Halef hava operasyonu sonucu ölmüş. Sivillerin öldürülmüş olması sevinilecek bir başarı olmaz" mesajını paylaştı.

HDP ne tepki verdi?

Halkların Demokratik Partisi'nden yapılan kınama açıklamasında da "Hevrin Halef'in katledildiği" belirtildi.

Twitter üzerinden Kürtçe yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye'nin Geleceği Partisi Sekreteri Hevrin Halef'in katledilmesi, barbarlığın, işgalciliğin kirli yüzünün göstergesidir.

"Bu vahşi ve tüm değerlerden uzak anlayış, bir gün mutlaka insanlık karşısında yenilecek ve bunun sorumluları tarihte mutlaka halkımız tarafından mahküm edilecektir."

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne yakınlığıyla bilinen Rudaw televizyonundaki değerlendirmelerde, Hevrin Halef'in "saygıdeğer ve karizmatik bir kadın siyasetçi" olduğu kaydediliyor.

Halef'in 2018 yılında parti genel sekreteri olarak seçildiği belirtiliyor.