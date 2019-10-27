Son Dakika Haberleri: Suriyeli Kürtler'den Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Suriyeli Kürtler'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

Suriyeli Kürtler'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harakatı, terör örğütü YPG/PKK'nın baskısı sonucu yerlerinden edilen ve bir daha evlerine dönemeyen Suriyeli Kürtler ve Araplara umut oldu.

Suriyeli Kürtler'den Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harakatı, terör örğütü YPG/ PKK'nın baskısı sonucu yerlerinden edilen ve bir daha evlerine dönemeyen Suriyeli Kürtler ve Araplara umut oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yapılan harekatı Suriyeli Kürtler de yakından izliyor. Terör örgütünün baskısı nedeniyle yurtlarından olan bölge halkı, harekat sonrası yerleşim yerlerine dönmek istiyor.

YPG/PKK ZULMÜNDEN KAÇTILAR

7 yıl önce Tel Abyad'tan kaçarak Gaziantep'in İslahiye ilçesine gelen Muhmmamed Çavşma, "Barış Pınarı Harekatı çok güzel bir operasyon, bizi vatanımızdan, evimizden, barkımızdan kovan YPG/PKK terör örgütünün kökünü kazıyıp evimize topraklarımıza döneceğimiz için mutluyuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok büyük bir lider ve çok güzel bir insan" dedi.

(Bekir Şentürk/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 askerimiz şehit, 5 askerimiz yaralı
Norveç'te bebekli arabaya saldıran PKK yandaşları gözaltına alındı Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Türkiye'de birçok kanlı terör eyleminin talimatını verdi AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3.1'lik deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 14:03:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyeli Kürtler'den Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]