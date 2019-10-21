Son Dakika Haberleri: Suriyeli Kürtler Irak'a giden ABD konvoyunu taşladı: Bize ihanet ettiniz, lanetleneceksiniz
Son Dakika Dünya Suriyeli Kürtler Irak'a giden ABD konvoyunu taşladı: Bize ihanet ettiniz, lanetleneceksiniz

Suriyeli Kürtler Irak'a giden ABD konvoyunu taşladı: Bize ihanet ettiniz, lanetleneceksiniz

1 saat önce

Amerikan ordusuna ait yaklaşık bin askerlik konvoy Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilerek Irak'a geçerken yerli halkın saldırısıyla karşılaştı.

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Amerikan ordusuna ait yaklaşık bin askerlik konvoy Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilerek Irak'a geçerken yerli halkın saldırısıyla karşılaştı.

Suriyeli Kürtler Irak'a giden ABD konvoyunu taşladı: Bize ihanet ettiniz, lanetleneceksiniz

Suriye, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:12 
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