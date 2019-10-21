Suriyeli Kürtler Irak'a giden ABD konvoyunu taşladı: Bize ihanet ettiniz, lanetleneceksiniz
1 saat önce
Amerikan ordusuna ait yaklaşık bin askerlik konvoy Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilerek Irak'a geçerken yerli halkın saldırısıyla karşılaştı.
Amerikan ordusuna ait yaklaşık bin askerlik konvoy Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilerek Irak'a geçerken yerli halkın saldırısıyla karşılaştı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:12
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