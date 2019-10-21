Son Dakika Haberleri: Suriyeli Kürtler Irak'a giden ABD konvoyunu taşladı: Bize ihanet ettiniz, lanetleneceksiniz
Son Dakika Dünya Suriyeli Kürtler Irak'a giden ABD konvoyunu taşladı: Bize ihanet ettiniz, lanetleneceksiniz

Suriyeli Kürtler Irak'a giden ABD konvoyunu taşladı: Bize ihanet ettiniz, lanetleneceksiniz

1 saat önce

Amerikan ordusuna ait yaklaşık bin askerlik konvoy Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilerek Irak'a geçerken yerli halkın saldırısıyla karşılaştı.

Suriyeli Kürtler Irak'a giden ABD konvoyunu taşladı: Bize ihanet ettiniz, lanetleneceksiniz, System.String[]

Amerikan ordusuna ait yaklaşık bin askerlik konvoy Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilerek Irak'a geçerken yerli halkın saldırısıyla karşılaştı.


Mardin'in ilçesi Nusaybin'e sınır şehri olan Kamışlı mevkiinde ABD ordusuna ait bazı araçların önüne çıkan kimliği belirsiz kişiler konvoya taş ve çürük meyve fırlattı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:16 
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