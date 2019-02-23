Suriyeli Kürtler, Pkk/ypg'nin Suriye'den Çıkarılmasını İstiyor

Suriye'nin kuzeyindeki siyasi Kürt yapıları temsil eden Bağımsız Kürt Rabıtası, PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki siyasi ve askeri varlığına karşı Mersin'de toplandı.

Suriye'nin kuzeyindeki siyasi Kürt yapıları temsil eden Bağımsız Kürt Rabıtası, PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki siyasi ve askeri varlığına karşı Mersin'de toplandı. Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdülaziz Temmo, "PKK/YPG terör örgütü, biz Suriye Kürtlerinin temsilcisi değil. Biz, PKK/YPG'nin Suriye'den çıkarılmasını istiyoruz. Türkiye'den Suriye'deki milletimize güvenlik sağlamasını istiyoruz" dedi.



Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası, Suriye'deki PKK/YPG varlığı, bu çerçevede yaşanan sorunlar, ABD ve Türkiye'den beklentilerin ele alındığı bir toplantıyla Mersin'de bir araya geldi. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, yaklaşık 250 Suriyeli Kürt katıldı. Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerin, bölgedeki terör örgütleri nedeniyle yaşadıkları sorunlarla son 7 yıldaki gelişmelerin konuşulduğu toplantıda, YPG'nin Kürtleri siyaseten temsil etmediğine yönelik kararlar alınarak, dünya kamuoyuna duyurulacak.



"PKK/YPG terör örgütü, biz Suriye Kürtlerinin temsilcisi değil"



Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdülaziz Temmo, toplantı öncesinde İHA muhabirine açıklama yaptı. Temmo, Suriyeli Kürtlerin durumu, 7 yıl öncesinden bugüne neler yaşandığı ve ne kaldığını ele alacakları toplantının, bu kadar geniş kapsamlı olarak Türkiye'de ilk kez düzenlendiğini söyledi. Toplantıya 250 kişinin katıldığını belirten Temmo, son 7 yılda yaşananları Kürt halkının bildiğini ifade ederek, "PKK/YPG terör örgütü biz Suriye Kürtlerinin temsilcisi değil. Suriye'de birçok siyasi güç var, Amerika var, Rusya var, Esad rejimi var, terör örgütleri PKK/YPG var, DEAŞ var. Bu toplantının amacı da Suriyeli Kürtler olarak biz ne istiyoruz, bunu duyurmak" diye konuştu.



"Biz Suriyeli Kürtler, Suriye'nin parçalanmasını istemiyoruz. Tek devlet, tek bayrak istiyoruz"



Suriye'nin durumunun iyi olmadığını vurgulayan Temmo, "Suriye'nin durumu çok zor, muhtemelen parçalanacak. Biz Suriyeli Kürtler, Suriye'nin parçalanmasını istemiyoruz. Tek devlet, tek bayrak istiyoruz. Suriye Kürtleri, Suriye milletinin bir parçası. Amacımız, milletimiz hakkını Şam'dan alacak, Kandil bizi temsil etmeyecek. Bu terör ilk olarak bizim milletimizi vurdurdu, Kürt vurdurdu. Sonra Araplara sıkıntı oldu. PKK/YPG, Suriye'de büyük sıkıntı ve problem oldu. Biz bu sorunu nasıl hallederiz?" ifadelerini kullandı.



"Biz, PKK/YPG'nin Suriye'den çıkarılmasını istiyoruz"



ABD ve Türkiye'den isteklerini de anlatan Temmo, ABD'nin askeri varlığını Suriye'den çıkaracağını anımsatarak, şunları söyledi:



"Biz, PKK/YPG'nin Suriye'den çıkarılmasını istiyoruz. Bu terör örgütünü Suriye'de istemiyoruz. Türkiye'den de Suriye'deki milletimize güvenlik sağlamasını istiyoruz. Suriye ile Türkiye arasından 710 kilometre sınır var. Bu sınırın Suriye tarafındakilerin hepsi Kürt, akrabalarımız var. Türkiye bizim düşmanımız değil, Suriye Kürt'ünün düşmanı değil. Türkiye, PKK düşmanı, aynı terör, bizim de aynı düşmanımız PKK/YPG'dir."



Türkiye'nin, Fırat'ın doğusuna olası operasyonunu da değerlendiren ve Suriye Kürtlerinin barış istediğini, savaş istemediğini dile getiren Temmo, "Biz, bu terör gruplarının çıkarılmasını istiyoruz. Kamışlı'dan, Kobani'den, Malkiye'den, Fırat'ın doğusundan çıkarılmasını istiyoruz. Nereden geldi? Kandil'den geldi. Nereden geldiyse çıkarılmasını istiyoruz. Biz barış istiyoruz. Ama terör örgütleri çıkarılmazsa operasyon gelecek" dedi.



"Amerika, nasıl silah verdiyse bu grupları da çıkarması lazım. O silahlar sonra bizi öldürecek"



Mersin'den tüm dünyaya verecekleri mesajı da açıklayan Temmo, "PKK/YPG bizim temsilcimiz değil. Onlar, asla Suriye Kürt'ü değil. Azerbaycan'dan, Ermenistan'dan, İran'dan, Irak'tan, Türkiye'den, Avrupa'dan, Almanya'dan, Fransa'dan geldiler. Onlar Suriye halkı, Suriye Kürt'ü değil. Suriyeli Kürtler, bu terör gruplarının Fırat'ın doğusundan çıkarılmasını istiyor. 'İşim yok' diyerek Suriye'den gidecek olan Amerika, nasıl onlara yardım ettiyse, silah verdiyse bu grupları da çıkarması lazım. Amerikan askeri gidecek, sonra PKK/YPG terör örgütü o silahlarla bizi öldürecek" diye konuştu. - MERSİN

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