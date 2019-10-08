Son Dakika Haberleri: Suriyeli Kürtlerden ABD ve Türkiye karşıtı protesto gösterisi
Son Dakika Dünya Suriyeli Kürtlerden ABD ve Türkiye karşıtı protesto gösterisi

Suriyeli Kürtlerden ABD ve Türkiye karşıtı protesto gösterisi

1 saat önce

Suriye'nin Ras al-Ayn kentinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilme kararı protesto edildi. ABD Başkanı Trump'a tepki gösteren protestocular, ABD'yi IŞİD'e karşı savaşan Kürt grupları yalnız bırakmakla suçladı.

Suriyeli Kürtlerden ABD ve Türkiye karşıtı protesto gösterisi, System.String[]

Suriye'nin Ras al-Ayn kentinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilme kararı protesto edildi. ABD Başkanı Trump'a tepki gösteren protestocular, ABD'yi IŞİD'e karşı savaşan Kürt grupları yalnız bırakmakla suçladı. Protestocular, Türkiye'nin operasyonunun bölgede IŞİD'i yeniden güçlendireceğini savundu.


"Bölgede bu kadar uzun süre kalmamalıydık. Kürtleri desteklemek çok masraflı" ifadelerini kullanan Trump aynı zamanda, belirlediği sınırları aşması durumunda Türkiye'yi de ekonomik yaptırımla tehdit etti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:51 
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