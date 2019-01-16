Son Dakika Haberleri: Suriyeli Kuyumcunun Otomobilinden 1.5 Milyonluk Soygun

Suriyeli Kuyumcunun Otomobilinden 1.5 Milyonluk Soygun

16 dakika önce

ŞANLIURFA'da, kuyumculuk yapan Suriyeli Khir Alkasem'in (35) ekmek almak için yol kenarına park ettiği otomobilinin bagajındaki 1 milyon 500 bin TL değerinde altın, döviz ve Türk Lirası bulunan çanta, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Suriyeli Kuyumcunun Otomobilinden 1.5 Milyonluk Soygun, System.String[]
ŞANLIURFA'da, kuyumculuk yapan Suriyeli Khir Alkasem'in (35) ekmek almak için yol kenarına park ettiği otomobilinin bagajındaki 1 milyon 500 bin TL değerinde altın, döviz ve Türk Lirası bulunan çanta, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Olay, akşam saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli Khir Alkasem iş yerindeki 6 kilo altın, 15 bin Euro, 30 bin dolar ile 35 bin TL'sinin bulunduğu çantayı, 63 AAN 873 plakalı otomobilin bagajına koyarak evine doğru hareket etti. Alkasem, ortağını otomobilde bırakıp, aracını park ederek bakkala ekmek almaya gitti. Bu sırada plakasız gri renkli bir otomobil, Alkasem'in otomobilinin arkasına durdu. Otomobilden inen kimliği belirsiz kişiler, Alkasem'in otomobilin bagajındaki çantayı alarak kayıplara karşıtı. Bagajının açık olduğunu gören Alkasem'in ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler otomobilde parmak izi çalışması yaparak çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:16 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Dolar Düşüşe Geçti AK Parti'nin Güneydoğudaki Kalesinde Yerel Seçim Gerginliği

Kadın Kuaförü Görünümlü Kürtaj Merkezine Baskın! İçeriden Çıkanlar Kan Dondurdu Victoria Beckham, Kendi Kanından Krem Yaptırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 23:32:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyeli Kuyumcunun Otomobilinden 1.5 Milyonluk Soygun
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]