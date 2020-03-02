Suriyeli lokantacıdan İdlib şehitleri anısına ücretsiz yemek - Son Dakika

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Suriyeli lokantacıdan İdlib şehitleri anısına ücretsiz yemek
13 dakika önce
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, Suriyeli lokanta işletmecisi Kayes Maari, İdlib'de şehit olan Mehmetçikler anısına ücretsiz yemek dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:46 Kaynak: DHA
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, Suriyeli lokanta işletmecisi Kayes Maari, İdlib'de şehit olan Mehmetçikler anısına ücretsiz yemek dağıttı.
Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2015 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Kayes Maari, Reyhanlı ilçesinde lokantacılık yapmaya başladı. Maari, geçtiğimiz Perşembe günü Suriye'nin İdlib şehrinde rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için ücretsiz yemek dağıttı.Türkiye'nin yaptığı yardımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini ifade eden Maari, "İdlib'de şehit olan askerler için çok üzüldük. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun inşallah. Ben de gücüm yettiğince bugün şehitler için ücretsiz yemek dağıtıyorum. Allah Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korusun" diye konuştu.
- Reyhanlı
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