Suriyeli lösemi hastası, Adana'da ağabeyinden yapılan kök hücre nakiliyle sağlığına kavuştu - Son Dakika

Adana'da 4 ay önce lösemi tanısı konulan Suriyeli 24 yaşındaki Ahmet Halil, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ağabeyinden yapılan kök hücre nakliyle sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Halil, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesindeki olaylar nedeniyle 9 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Sarıçam Geçici Barınma Merkezi'nde kaldığını ifade eden Halil, yaklaşık 4 ay önce rahatsızlanması üzerine Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldiğini kaydetti.

Halil, hastanede kendisine lösemi tanısı konulduğunu, hemen tedavisinin başlatıldığını ve kemoterapi aldığını anlattı.

Süreç içerisinde yapılan taramalarda ağabeyi Rahut'un kök hücresinin yüzde 100 uyumlu çıkması üzerine hemen naklin gerçekleştirildiğini belirten Halil, "Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Türkiye'de sağlığıma kavuştum, doktorlarıma ve herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Erişkin Kemik İliği Transfer Ünitesi sorumlusu Uzm. Dr. Didar Yanardağ Açık da hastanın şu an genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve yakın zamanda taburcu edileceğini söyledi.

Merkezlerinin geçen yıl martta ruhsat aldığını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nakil yapmaya eylülde başladıklarını anlatan Açık, şu ana kadar 24 otolog (kendi kök hücresinden alınan), son olarak da allojenik (başkasından alınan) olmak üzere 25 naklin başarılı şekilde gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Erhan Bulut da bünyelerinde 10 yataklı kemik iliği nakil ünitesi ve 38 yataklı hematoloji servisi bulunduğunu kaydetti.

Kamu adına tamamen ücretsiz hizmet sundukları merkezlerinde Adana'nın yanı sıra Mersin, Şanlıurfa, İstanbul gibi illerden gelen hastalara hizmet verdiklerini ifade eden Bulut, zaman zaman buraya sağlık turizmi kapsamında yurt dışından da hastaların başvurduğunu bildirdi.