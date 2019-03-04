Son Dakika Haberleri: Suriyeli Mağdur Ailelere Gıda Desteği

Suriyeli Mağdur Ailelere Gıda Desteği

59 dakika önce

İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından TSK'nın harekatları ile terör örgütlerinden arındırılan El Bab, Cerablus ve Azez'de 4 bin 167 aileye gıda desteği verildi.

Suriyeli Mağdur Ailelere Gıda Desteği, System.String[]
İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından TSK'nın harekatları ile terör örgütlerinden arındırılan El Bab, Cerablus ve Azez'de 4 bin 167 aileye gıda desteği verildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan kamplarda kış aylarında yaşam mücadelesi veren ailelere yardımlarını sürdürüyor. İHH ekipleri bu yılın ilk iki ayında Suriye topraklarındaki çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren 4 bin 167 ihtiyaç sahibi aileye gıda dağıtımı yaptı. Yapılan yardımlardan 21 bin kişinin faydalandığını belirten İHH görevlilerinden Yakup Alaca, 'Suriye'de savaş başladığı ilk günden bu yana sivil halkın yanında olmaya devam ediyoruz. Bugün burada dağıttığımız gıda paketlerimiz 5 kişilik bir ailenin ancak 1 aylık ihtiyacını karşılayabilmektedir dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:00 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal Medyadaki Ankara Anketinde Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Fark Attı İstanbul'da Kaçak Et Operasyonu! 400 Kilo Sakatat Ele Geçirildi

Tanımadığı Kişinin Sırtına Dokunması ile Hayatı Kurtuldu Dördüncü Kattan Atlayan Kız Arkadaşına "Ölme" Diye Yalvardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 14:59:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyeli Mağdur Ailelere Gıda Desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]