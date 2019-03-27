Son Dakika Haberleri: Suriyeli Medya Birliğinden Aa'ya Ziyaret

Suriyeli Medya Birliğinden Aa'ya Ziyaret

1 saat önce

Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgesinde faaliyet gösteren Suriyeli Medya Birliği temsilcileri, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'na ziyarette bulundu.

Suriyeli Medya Birliğinden Aa'ya Ziyaret, System.String[]
Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgesinde faaliyet gösteren Suriyeli Medya Birliği temsilcileri, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'na ziyarette bulundu.

Suriyeli Medya Birliği temsilcileri, Mutanoğlu'nu ziyaretlerinde çalışmalarından dolayı AA'ya teşekkürlerini iletti.

AA Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat'ın da yer aldığı ziyaret sırasında, Birliğe üye 300 Suriyeli medya mensubuna eğitim verilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:05 Kaynak: AA

Suriye, Metin Mutanoğlu, Güncel
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