Suriyeli medya temsilcilerinden AA'ya ziyaret - Son Dakika

Türkiye'den yayın yapan Suriye TV Genel Müdürü Hamzah Al-Mustafa ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı (AA) Genel Merkezini ziyaret etti.

Suriye TV Genel Müdürü Mustafa başkanlığındaki heyet, AA Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu, Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk ve Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat ile görüştü.

Mutanoğlu, heyete, AA'nın haber faaliyetleri, yayın dilleri ve hedeflerinin yanı sıra kurumun uluslararası yapılanması ve işleyişi hakkında bilgi verdi.

AA'nın Türkçe dahil 13 dilde yayın yaptığını anımsatan Mutanoğlu, dünyanın önemli basın kuruluşları arasında yer aldığını belirtti.

Mutanoğlu, Suriye TV ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, bunu daha da güçlendirmek istediklerini söyledi.

AA'nın "insan" odaklı haber yayın politikası yürüttüğüne değinen Mutanoğlu, "Başarıya ulaşmak için iş birliği şarttır. Anadolu Ajansı'nda ben ve arkadaşlarımız her sabah, 'Biz ülkemiz ve insanlık adına bugün ne yapacağız?' diye kendimize bunu soruyoruz. Ajansımız bu nedenle diğerlerinden farklıdır. Bizim için en önemli unsur insanlığa kattığımız değerdir. Din ve ırk ayrımı yapmıyoruz. Biz de sizin tecrübelerinizden yararlanmak isteriz." dedi.

Mutanoğlu, "Her zaman Suriye halkının demokrasi mücadelesinde yanında olacağız. Başarılarınız daim olsun." diye konuştu.

AA'nın çalışmaları hakkında detaylı bilgi alan Suriye TV Genel Müdürü Mustafa ise iki kurum arasındaki medya iş birliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Mustafa, görüşmede Suriye kanalının kuruluşu, yayın içeriği, politikası ve yayın organları hakkında bilgi verdi.

Kanalın 2018'de yayın hayatına başladığını dile getiren Mustafa, " İstanbul'da 25'e yakın Arapça yayın yapan medya kuruluşu var. Suriye Televizyonu, bünyesinde 250 çalışanı barındırıyor. Türkiye içinde 20 muhabirimiz var. Rejim kontrolündeki bölgelere ek olarak yurt dışında Suriyeliler'in yaşadığı ülkelerden de içerik üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa, internet ve uydu üzerinden yayın yaparak izleyicilere ulaştıklarının altını çizerek, "Suriye Televizyonu, Esed rejimine muhalif medya arasında en fazla basın mensubunu kadrosunda bulunduran tek Arap kanalıdır." dedi.

Tarafsız yayın yaptıklarını vurgulayan Mustafa, Suriye halkı arasında etnik ayrım yapmadan bir yayın politikası izlediklerini kaydetti.

Suriyeli heyet ayrıca, AA Dış Haberler bünyesinde 2015'de kurulan "Suriye Masası"nın haber çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

Görüşmede, Suriye heyetinde Suriye TV idari Müdürü Ahmad Zalabieh de yer aldı.

İstanbul merkezli Suriye TV, Katar merkezli Fadaat Medya Medya grubu bünyesinde Suriye özelinde tüm Arap dünyasına yayın yapıyor.