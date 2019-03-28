Suriyeli Merve'nin "Bilinçli Tüketici" Resmi Ödül Getirdi

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve Gaziantep'te yaşamını sürdüren Suriyeli 12 yaşındaki Merve Ramomamo, katıldığı tüketici konulu resim yarışmasında rakiplerini geride bırakarak birinciliğe uzandı.

RABİA AYDOĞDU - Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve Gaziantep'te yaşamını sürdüren Suriyeli 12 yaşındaki Merve Ramomamo, katıldığı tüketici konulu resim yarışmasında rakiplerini geride bırakarak birinciliğe uzandı.



Ülkesindeki iç savaş nedeniyle ailesiyle yaklaşık 5 yıl önce Halep'ten Türkiye'ye gelip Gaziantep'e yerleşen Ramomamo ailesinin en küçük kızı Merve, eğitiminden geri kalmamak için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ortaokuluna başladı.



Küçüklüğünden bu yana boş zamanlarını resim yaparak geçiren Ramomamo, öğretmeni sayesinde yeteneğini keşfetti. Öğretmeninin de desteğiyle resim çizmeye yoğunlaşan ve bu alanda kendisini kısa sürede geliştiren Ramomamo, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Tüketici Ödülleri Resim Yarışması"na katıldı. Ramomamo, 198 eser arasında bilinçli tüketici olmada ailenin önemini vurguladığı resimle rakiplerini geride bırakarak birincilik elde etti. Ramomamo, başarısı dolayısıyla dizüstü bilgisayarla ödüllendirildi.



Merve Ramomamo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi olduğunu belirtti.



Küçüklüğünden bu yana resim çizdiğini anlatan Merve, resim çizerken kendini çok mutlu hissettiğini söyledi.



Ramomamo, öğretmeni sayesinde yeteneğini keşfettiğini dile getirerek, "Resim çizdiğimde kendimi çok mutlu hissediyorum. En sevdiğim şey resim çizmek ayrıca Türkiye'de olmaktan çok mutluyum. Bu okulda okuduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. İnsanların hayatını kurtarabilmek için doktor olmak istiyorum. Ne zaman mutlu olsam ya da üzülsem resim çizerim. Resim çizmeye devam edeceğim." dedi.



Kendisine birincilik ödülü getiren resminde bilinçli tüketici olmada ailenin önemini vurguladığını aktaran Merve, "Atıkların geri dönüştürülmesiyle çevre kirliliğinin azaldığını, daha yeşil bir dünyada yaşayabileceğimizi resmettim." diye konuştu.



"Ödül alması beni çok gururlandırdı"



Okulun görsel sanatlar öğretmeni Nesibe Şen de Merve'nin yeteneğini fark ettikten sonra onunla özel ilgilenmeye başladığını dile getirdi.



Kendisinin de meslekte yeni olduğunu dile getiren Şen, şöyle devam etti:



"Merve, sınıf arkadaşlarına göre teknikleri daha çabuk kavrıyordu. Çocukların dünyası kısıtlamaya gelmez. Ben de Merve'yi kısıtlamadan yaratıcılığını açarak fikirlerini yönlendirdim. Merve'nin ödül alması beni çok gururlandırdı. Bunlar benim ilk deneyimlerim ve Merve'de bu duyguyu tattım. Onu sahnede ilk gördüğüm zaman sanki kendi çocuğum ödül alıyormuşçasına sevindim."



"Yeni bir hayat kurmaya çalışıyoruz"



Merve'nin babası Muhammed Ramomamo ise kısa sürede kendini geliştiren kızlarının başarısının kendilerini gururlandırdığını söyledi.



Türkiye'ye geldiklerinde kızının daha çok küçük olduğunu ifade eden Ramomamo, "Halep'teki evimizin arkasına bomba düştükten sonra can güvenliğimizin tehlikede olduğunu düşünerek Türkiye'ye gelmeye karar verdik. Burada çocuklarıma yeni bir hayat kurmaya çalışıyoruz. Merve'nin de ödül alması bizi çok gururlandırdı." diye konuştu.

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