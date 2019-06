Suriyeli minik Aye Türkiye'de sağlığına kavuşacak

Suriye'nin İdlib kentinde ailesiyle çadırda kalan ve kalbinde rahatsızlık bulunan 2 yaşındaki minik Aye, Türkiye'de tedavi edilerek sağlığına kavuşacak.

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Suriye'nin İdlib kentinde ailesiyle çadırda kalan ve kalbinde rahatsızlık bulunan 2 yaşındaki minik Aye, Türkiye'de tedavi edilerek sağlığına kavuşacak.

Anadolu Ajansının, Suriye'nin Hama kentindeki rejim saldırılarından ailesiyle İdlib'e sığınan ve kalbindeki rahatsızlık nedeniyle sürekli kriz geçiren küçük Aye'nin hikayesini haberleştirmesinin ardından tedavi süreci için Hatay Valiliğinin girişimleri doğrultusunda Türk Kızılay yetkilileri harekete geçti.

Aileye ulaşılması sonrası annesi Sevre Resle Muhammed Um Rahaf, babası Muhammed Halil El Yusuf ve 5 yaşındaki ablası Rahaf El Yusuf'la Türkiye'ye getirilen küçük Aye, Hatay'da sağlık kontrollerinden geçirildi.

Minik Aye, daha sonra ameliyatı için Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edilerek Çocuk Kardiyoloji Bölümünde görevli Doç. Dr. Sevcan Erdem tarafından gözetim altına alındı.

Doç. Dr. Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aye'nin kalbindeki delik nedeniyle akciğer basıncı yüksek bir şekilde kendilerine getirildiğini söyledi.

Aye'nin ameliyat için uygun olup olmadığını değerlendirmek amacıyla hemen anjiyo yaptıklarını dile getiren Erdem, "Anjiyo sonucunda ameliyata uygun olduğu sonucu çıktı. Kalpte geniş bir delik var, bu delik akciğere fazla kan gitmesine ve basıncın yükselmesine neden oluyor. Ameliyat olmazsa sıkıntılı bir süreci olur hayatında. Bir süre sonra ameliyat şansını da kaybedebilir. Kritik dönemde, başarılı bir ameliyat olursa normal hayatını sürdürür." diye konuştu.

Erdem, Aye'nin şu an ilaç tedavisinin devam ettiğini ve Ramazan Bayramı sonrasında da ameliyatını gerçekleştireceklerini belirtti.

"Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum"

Anne Sevre Resle Muhammed Um Rahaf da Aye'nin rahatsızlığını 9 aylıkken koltuk altında çıkan kitle nedeniyle doktora götürdüklerinde öğrendiklerini anlattı.

Suriye'deki olaylar nedeniyle çadırda kaldıklarını ve kızını ameliyat ettiremediklerini aktaran anne Rahaf, AA'nın yaptığı haberin ardından yetkililerin kendilerine ulaştığını söyledi.

Yetkililerin yardımıyla getirildikleri Türkiye'de Aye'nin tedavisi için gerekli işlemlerin hemen yapıldığını kaydeden anne Rahaf, "Kızımı 9 aylıkken götürdüğümüz doktor bir an önce ameliyat olması gerektiğini, yoksa hayatını kaybedebileceğini söylemişti. Ancak elimizden gelen bir şey yoktu, ameliyat ettirmedik. Ama kızım şimdi Adana'da tedavi altına alındı. Bayramdan sonra da inşallah ameliyatı gerçekleştirilecek. Kızım sağlığına kavuşacak, çok mutluyum, Allah ona şifa versin. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

"Çadırda zor bir yaşam sürdük"

Baba Muhammed Halil El Yusuf ise Suriye'de zeytinlikler altında kurdukları çadırda zor bir yaşam sürdüklerini aktardı.

Kızının iki üç günde bir bilincini kaybettiğine değinen Yusuf, "Kızımın durumuna çok üzülüyorduk. Sağlık ekipleri bizlere destek oldu, çok şükür her şey yolunda gitti, kızımız tedavi olmaya başladı." dedi.

Türk Kızılay Adana Toplum Merkezi Koruma Programı Sorumlusu Kubilay Karagöktaş da Aye'nin tedavisi süresince aile fertlerinin konaklama ve diğer ihtiyaçları için gerekeni yapacaklarını, sürecin sonuna kadar da yanlarında olacaklarını vurguladı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan'ın imzasıyla Gelibolu Yarımadası "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi

Yıllar sonra yeniden çekilmeye başlanan Behzat Ç. dizisinden yeni kareler yayınlandı

Küçük çocuğun zor anları! Ayağı tuvalet giderine sıkıştı

Son Dakika! Iğdır'dan Acı Haber! 2 Askerimiz Şehit Oldu