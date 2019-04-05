Suriyeli Minik Futbolcular, Mke Ankaragücü Tesislerinde

Afrin operasyonunun ilk şehidi Musa Özalkan'ın vasiyeti doğrultusunda Suriye Çobanbey'de açılan Kurt-Ar Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Kültür Evi Futbol Takımı, MKE Ankaragücü'nün tesislerinde teknik ekip ve futbolcularla buluştu.

Afrin operasyonunun ilk şehidi Musa Özalkan'ın vasiyeti doğrultusunda Suriye Çobanbey'de açılan Kurt-Ar Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Kültür Evi Futbol Takımı, MKE Ankaragücü'nün tesislerinde teknik ekip ve futbolcularla buluştu.



Başkent ekibinin davetlisi olarak Beştepe Tesisleri'ne gelen 11-14 yaş grubundaki çocuklar ilk olarak tesisleri gezdi. Üçü Arap, dokuzu da Türkmen olan futbol takımı oyuncuları antrenman sahasında bir süre topla oynayarak, MKE Ankaragücü bayrağı ile objektiflere poz verdi.



Kendi yaptırdıkları ve üzerinde "Lacivert gecelerden güneşli günlere" yazılı pankartla fotoğraf çektiren minikler sonrasında tesislerde yemek yedi. Yemekte misafirleri ziyaret eden teknik direktör Mustafa Kaplan çocuklarla tek tek ilgilendi.



Kurt-Ar Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Çağrı Koçyiğit liderliğinde Beştepe Tesisleri'nde unutamayacakları bir gün geçiren Suriyeli miniklere, antrenman öncesinde teknik ekip ve futbolcular tarafından MKE Ankaragücü formaları hediye edildi.



Hediye edilen formaları giyen minikler bir süre antrenmanı izledi.



MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, o bölgede bulunan çocukların neler çektiklerini iyi bildiklerini belirterek, "Buraya kadar gelerek bizim misafirimiz oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hepsine birer forma hediye ettik." dedi.



Kurt-Ar organizasyonu nedeniyle 3 gün boyunca Ankara'da olacak Suriyeli konukların, 7 Nisan Pazar günü Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçını da izlemeleri bekleniyor.

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