Suriyeli minik Selva'nın "Hayat Güzeldir" filmini anımsatan savaş oyunu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriyeli minik Selva'nın 'Hayat Güzeldir' filmini anımsatan savaş oyunu - Son Dakika

Suriyeli minik Selva'nın "Hayat Güzeldir" filmini anımsatan savaş oyunu

6 saat önce

Ailesiyle İdlib'deki çatışmalardan kaçarak Türkiye sınırına yakın Sarmada kasabasına sığınan Abdullah Muhammed, dört yaşındaki kızı Selva'nın savaştan psikolojik olarak etkilenmesini engellemek için, ona bomba ve uçak seslerinin, aslında bir oyun olduğunu öğretti.

Suriyeli minik Selva'nın

Ailesiyle İdlib'deki çatışmalardan kaçarak Türkiye sınırına yakın Sarmada kasabasına sığınan Abdullah Muhammed, dört yaşındaki kızı Selva'nın savaştan psikolojik olarak etkilenmesini engellemek için, ona bomba ve uçak seslerinin, aslında bir oyun olduğunu öğretti. Aile, yakınlarına düşen her bombada, gülerek Selva'yla birlikte oyunu sürdürüyor.

Minik Selva ve ailesinin yaşadıkları, bir yardım kuruluşunda çalışan Mehmet Alğan tarafından sosyal medyadan duyuruldu. Selva'nın babasıyla 'oyun oynarken' çekilmiş videosunu yayınlayan Alğan, görüntüleri "Anlamak için Arapça bilmenize gerek yok" notuyla paylaştı.

Görüntülerde arkadan bomba sesleri gelirken, kahkahalar atan minik Selva ve babası görünüyor.

Selva ve babasının yaşadıkları, 2. Dünya Savaşı sırasında, küçük oğluyla birlikte toplama kampına götürülen Yahudi bir babanın, çocuğuna, savaşı bir oyun gibi yansıtmasını konu alan "Hayat Güzeldir" filmini hatırlattı. Filmde baba, oğluna, oyunu başarıyla tamamlarsa ödül olarak gerçek bir tank kazanacağını söylüyor.

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:56 Kaynak: AA
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