Suriyeli minik Yusuf tedavi için Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriyeli minik Yusuf tedavi için Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

Suriyeli minik Yusuf tedavi için Türkiye'ye getirildi

6 saat önce

Suriye'de yerinden edilen sivillerin sığındığı kampta gözünde kan bezesiyle dünyaya gelen minik Yusuf, tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Suriyeli minik Yusuf tedavi için Türkiye'ye getirildi, System.String[]

Suriye'de yerinden edilen sivillerin sığındığı kampta gözünde kan bezesiyle dünyaya gelen minik Yusuf, tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Anadolu Ajansının, Suriye'nin Hama kentindeki rejim saldırılarından kaçarak ailesiyle Ensar kampına sığınan ve kan bezesi yüzünden bir gözünü kaybetme riski altında olan Yusuf'un hikayesini duyurmasının ardından Hatay Valiliği harekete geçti.

Valilikçe görevlendirilen sağlık ekipleri, Yusuf ve annesi Vefa Rammud, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ambulansla alarak tedavi için Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi.

Anne Vefa Rammud, "Oğlum tedavi için Türkiye'ye giriş yaptı. İnşallah sağlığına kavuşur diğer çocuklar gibi görmeye ve yürümeye başlar." dedi.

Rammud, "Türkiye hükümeti ile Hatay Valiliğine teşekkür ederim. Ramazan ayı hürmetine de benim duama icabet ettikleri için minnettarım." ifadelerini kullandı.

İdlib'de durum

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "Gerginliği Azaltma Bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteğiyle ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Rejim ve destekçileri bu çerçevede İdlib'in önemli ilçelerinin yanı sıra güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi ele geçirdi. Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan itibaren yaklaşık 2 milyon sivil göç etti.

Türkiye ve Rusya, 12 Ocak 2020'de ateşkesin başlaması için mutabık kaldı ancak Esed rejimi ve müttefikleri, ateşkesi hiçe sayarak İdlib'deki saldırılarını sürdürdü.

Bunun üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağladı. Son ateşkes 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren yürürlüğe girdi. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlallerine rağmen, ateşkese büyük ölçüde riayet ediliyor.

Türkiye, Suriye, İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 05:48 Kaynak: AA


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