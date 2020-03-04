Suriyeli minikler ilk kez sinemayla tanıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriyeli minikler ilk kez sinemayla tanıştı - Son Dakika

Suriyeli minikler ilk kez sinemayla tanıştı

6 saat önce

Suriye'nin sınır ilçesi olan Telabyad'da ilkokula giden minik öğrenciler, ilk kez sinema heyecanı yaşadı.

Suriyeli minikler ilk kez sinemayla tanıştı, System.String[]

Suriye'nin sınır ilçesi olan Telabyad'da ilkokula giden minik öğrenciler, ilk kez sinema heyecanı yaşadı.


Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Suriye'nin Telabyad kentinde organize edilen sinevizyon gösterimi, minik öğrencileri heyecanlandırdı. Bir sınıf içerisine kurulan perdeye projeksiyon ile yansıtılan film, çocuklar tarafından büyük beğeniyle izlendi. Sinemayla ilk kez tanışan minik öğrenciler, etkinlik dolayısıyla yetkililere teşekkür etti. Türkiye tarafından Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamının sağlandığı Telabyad'da sosyal içerikli kültürel faaliyetlerin devam edeceği aktarıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Telabyad, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'dan Türkiye ile ilişkileri gerecek mülteci iddiası: 130 bin kişiyi Yunanistan'a göç etmeye zorluyorlar
Beşar Esed'in sivilleri hedef alan saldırıları, Hafız Esed'in Büyük Hama Katliamını hatırlatıyor Getirildiği babaevine asılı bayrağı öpen İdlib gazisi: Bayrağım ve vatanım için canım feda Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği! İlk yardım hastanesine iniş yaptı

Son Dakika Haberleri
17:23 Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen'e yakalama kararı
16:58 Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Papen hakkında yakalama kararı çıkarıldı
16:33 Şok! Özlem, Çiğdem Hanıma bardak fırlattı!
15:52 Haluk Levent, kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti
15:48 Gazino geceleri yeniden canlanıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 17:28:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriyeli minikler ilk kez sinemayla tanıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]