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Suriyeli muhalif liderden uluslararası topluma İdlib çağrısı
6 saat önce
Suriyeli muhalif lider Nasr Hariri uluslararası topluma ülkenin muhaliflerin kontrolündeki son bölge olan İdlib'te tehdit altında olan milyonlarca sivile yardımcı olma çağrısında bulundu
Suriyeli muhalif lider Nasr Hariri uluslararası topluma ülkenin muhaliflerin kontrolündeki son bölge olan İdlib'te tehdit altında olan milyonlarca sivile yardımcı olma çağrısında bulundu.
İstanbul'da gazetecilerle bir araya gelen Hariri, Suriye ordusunun saldırılarını artırdığını belirterek İdlib'i bir afet bölgesi olarak tanımladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:57
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