Suriyeli muhalif liderden uluslararası topluma İdlib çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Suriyeli muhalif liderden uluslararası topluma İdlib çağrısı - Son Dakika Dünya

Suriyeli muhalif liderden uluslararası topluma İdlib çağrısı

6 saat önce

Suriyeli muhalif lider Nasr Hariri uluslararası topluma ülkenin muhaliflerin kontrolündeki son bölge olan İdlib'te tehdit altında olan milyonlarca sivile yardımcı olma çağrısında bulundu

Suriyeli muhalif liderden uluslararası topluma İdlib çağrısı, System.String[]

Suriyeli muhalif lider Nasr Hariri uluslararası topluma ülkenin muhaliflerin kontrolündeki son bölge olan İdlib'te tehdit altında olan milyonlarca sivile yardımcı olma çağrısında bulundu.


İstanbul'da gazetecilerle bir araya gelen Hariri, Suriye ordusunun saldırılarını artırdığını belirterek İdlib'i bir afet bölgesi olarak tanımladı.

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İstanbul, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:57 
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