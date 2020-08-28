Suriyeli muhalifler, Anayasa Komitesi 3. tur toplantılarında rejimin tutumundan memnun değil - Son Dakika

İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Suriye Anayasa Komitesi 3. tur toplantılarında, muhaliflerin eş başkanlığını yürüten Hadi el Bahra, görüşmelerin genel anlamda olumlu geçtiğini ve bununla beraber Beşşar Esed rejimini temsil eden heyetin tutumundan memnun olmadıklarını söyledi.

Beşşar Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinden 15'er kişi olmak üzere toplam 45 kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "küçük grup" üyelerinin toplantısı, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam ediyor.

Günün ikinci oturumu TSİ 17.30 sularında sona erdi.

Muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra, AA muhabiri ve Arap basın mensuplarının sorularını cevapladı. İstişarelerin genel olarak olumlu geçtiğini anlatan Bahra, Suriye'nin geleceğini şekillendirecek yeni anayasaya ilişkin yargının bağımsızlığı, milli kimlik, devletin egemenliği ve bireysel özgürlükler gibi konularda görüşlerini paylaştıklarını bildirdi.

Bahra, anayasaya ilişkin konuların dışına çıkmadıklarının altını çizerek, "Biz kendi açımızdan bu görüşmelere iyi niyetle başladık." dedi.

Toplantılarda rejim ve sivil toplum kuruluşlarında rejimin seçtiği delegelerin tutumundan memnun olmadığını vurgulayan Bahra, "(Bizim tartıştığımız konulara ilişkin) 'bunlar anayasal konular değil genel milli konular' diyorlar. Bu tamamen yanlış. Çünkü anayasayla ilişkisi olmayan arka plan konularını kendileri gündeme getirdi. Mesela, (bizim dile getirdiğimiz) egemenlik, anayasanın ana unsurlarından biri." diye konuştu.

Bahra, üçüncü tur toplantılarının yarın sona ereceğini, tarafların ortak noktalarının listesini çıkaracaklarını ve bu konuların dördüncü tura gündem maddesi olarak taşınması için teklifte bulunacaklarını kaydetti.

Bahra, dördüncü tur toplantılarının ise eylül sonuna doğru yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Rejim, Jeffrey'in muhaliflerle görüşmesine tepkili

Öte yandan, rejimin eş başkanlığını yürüten Ahmed Kuzbari ise düzenlediği basın toplantısında ısrarlara rağmen İngilizce konuşmayı reddetti.

Kuzbari, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in muhaliflerle pazartesi yaptığı görüşmeye tepki göstererek, "Jeffrey, 3. tur görüşmelerin başlamasından hemen önce muhalif heyetle görüştü. Bu ne anlama geliyor? ABD'nin Komite'nin çalışmalarına apaçık müdahalesi oldu. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz." dedi.

Toplantılar, yarın sabah ve öğle olmak üzere iki oturumda gerçekleştikten sonra 3. tur görüşmeler sona erecek.

Öte yandan, 24 Ağustos Pazartesi günü İsviçre'de yapılan testlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı tespit edilen 4 delege ise toplantılarda yer almıyor. Bu delegelerin kimlikleri açıklanmamış, tamamının Şam'dan geldiği kaydedilmişti.