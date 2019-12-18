Suriyeli muhalifler, insani yardım girişini sağlayan BMGK kararının yenilenmesini istedi - Son Dakika
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Suriyeli muhalifler, insani yardım girişini sağlayan BMGK kararının yenilenmesini istedi

6 saat önce

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes Abde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) gönderdiği mektupta, Suriye'ye insani yardımların yapılmasını sağlayan kararın yenilenmesini talep etti.

Suriyeli muhalifler, insani yardım girişini sağlayan BMGK kararının yenilenmesini istedi, System.String[]

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes Abde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) gönderdiği mektupta, Suriye'ye insani yardımların yapılmasını sağlayan kararın yenilenmesini talep etti.

Suriyeli muhaliflerin çatı kuruluşu SMDK'nin Başkanı Abde, BMGK'ye, ülkedeki insani durum ve uluslararası yardımların ulaştırılmasına ilişkin bir mektup gönderdi.

Abde mektubunda, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları yüzünden göç ederek evsiz kalan milyonlarca sivilin yardım beklediğinin altını çizdi.

Suriye'ye BM ve ortaklarının yardım ulaştırılmasına 2014 yılından bu yana olanak sağlayan BMGK kararının yenilenmesi için çağrıda bulundu.

Abde, ülkeye insani yardımların tüm sınır kapıları üzerinden yapılmasını talep etti.

Suriye'ye insani yardımlar mevcut BMGK kararı doğrultusunda halihazırda dört sınır kapısından yapılıyor.

BM ve ilişkili kuruluşlar, 2014 yılından bu yana Türkiye'de Babüsselame, Babülhava, Irak'ta El-Yarubiyye ve Ürdün'de Er-Remse sınır kapılarından Suriye'ye insani yardım gönderiyor.

Türkiye, insani yardımlarının girişi için Tel Abyad'ın da BMGK kararına eklenmesini teklif ederken, ABD bu konuda Türkiye'ye destek veriyor. Rusya ise Er-Remse ve El-Yarubiyye sınır kapılarının "işlevsel olmadığı" gerekçesiyle 6 ay boyunca kapatılmasını öneriyor.

Söz konusu BMGK kararının ay sonunda yenilenmesi bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:48 Kaynak: AA
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