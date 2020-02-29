Suriyeli muhalifler Kefr Uveyd köyünü ele geçirdi - Son Dakika
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Suriyeli muhalifler Kefr Uveyd köyünü ele geçirdi

6 saat önce

Suriyeli muhalifler, İdlib'in güneyinde Cebel Zaviye bölgesinde stratejik önemi olan Kefr Uveyd köyünün kontrolünü ele geçirdi.

Suriyeli muhalifler, İdlib'in güneyinde Cebel Zaviye bölgesinde stratejik önemi olan Kefr Uveyd köyünün kontrolünü ele geçirdi.

Suriye'nin İdlib'ın farklı bölgelerinde muhalifler ile Esad rejimi arasında yoğun çatışmalar devam ederken, Suriyeli muhalifler İdlib'in güneyinde Cebel Zaviye bölgesinde stratejik önemi olan Kefr Uveyd köyünü ele geçirdi. TSK destekli Suriye Milli Ordusu, Kefr Uveyd köyünde Esad güçlerine ait çok sayıda askeri aracın imha edildiğini açıkladı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Suriyeli muhalifler Kefr Uveyd köyünü ele geçirdi

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:20 Kaynak: İHA
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