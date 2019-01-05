Son Dakika Haberleri: Suriyeli Muhalifler Sivilleri Vuran ABD Öncülüğündeki Koalisyonu Kınadı

Suriyeli Muhalifler Sivilleri Vuran ABD Öncülüğündeki Koalisyonu Kınadı

1 saat önce İlandır

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Deyrizor'un Şiife beldesinde sivil kayıplara yol açan saldırıları kınayarak kapsamlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Suriyeli Muhalifler Sivilleri Vuran ABD Öncülüğündeki Koalisyonu Kınadı, System.String[]
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Deyrizor'un Şiife beldesinde sivil kayıplara yol açan saldırıları kınayarak kapsamlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

SMDK'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Deyrizor'un doğu kırsalındaki Şiife beldesine önceki gün düzenlediği hava saldırısında yaşanan sivil kayıplar "katliam" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "SMDK olarak sivil kayıplara yol açan saldırıları kınıyoruz. Koalisyonun saldırıları sonucu yaşanan katliamlara ilişkin öne sürülen gerekçeleri reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sivil kayıplara yol açan koalisyon saldırılarına ilişkin kapsamlı bir soruşturma yapılması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, koalisyonun DEAŞ'ı hedef alan saldırılarının sivilleri hedef almaması gerektiğinin önemine vurgu yapıldı.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Şiife beldesine önceki gün düzenlediği hava saldırısında en az 11 sivil hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:25 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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