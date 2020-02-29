Suriyeli muhalifler Türkiye'deki Suriyelileri "provokasyonlardan uzak durmaya" çağırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriyeli muhalifler Türkiye'deki Suriyelileri 'provokasyonlardan uzak durmaya' çağırdı - Son Dakika

Suriyeli muhalifler Türkiye'deki Suriyelileri "provokasyonlardan uzak durmaya" çağırdı

7 saat önce

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Türkiye'de yaşayan Suriyelilere "temkinli olmaları ve yanlış değerlendirilebilecek davranışlardan uzak durmaları" çağrısında bulundu.

Suriyeli muhalifler Türkiye'deki Suriyelileri

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Türkiye'de yaşayan Suriyelilere "temkinli olmaları ve yanlış değerlendirilebilecek davranışlardan uzak durmaları" çağrısında bulundu.

SMDK'dan yapılan yazılı açıklamada, son gelişmelerin Türkiye'de yaşayan tüm Suriyelilerin temkinli olması ve şartları göz önüne alarak yanlış değerlendirilebilecek davranışlardan uzak durmasını gerektirdiğinin altı çizildi.

Suriyelilerden Türkiye'deki mevcut güvenli ve istikrarlı ortamı gözetmeleri istenen açıklamada, "Mevcut şartları kullanmak ve kasten ortamı germek için yalan haberler çıkaracak kötü niyetli kişiler çıkabilir. Türkiye ve Suriye halkları arasındaki kardeşlik bağlarını hedef alan provokasyonlardan bütün kardeşlerimizin uzak durmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, herkesin Türkiye ve Suriye halklarının yan yana durmaya devam etmesi, araya fitne ekme girişimlerini engellemesi ve istikrar, güvenlik ve birliğin korunması için sorumlu davranması gerektiği kaydedildi.

Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:52 Kaynak: AA
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