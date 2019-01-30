Son Dakika Haberleri: Suriyeli Muhaliflerden Bmgk'ye "Sivillerin Korunması" Çağrısı

Suriyeli Muhaliflerden Bmgk'ye "Sivillerin Korunması" Çağrısı

1 saat önce

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların İdlib ilinin Maretinuman ilçesine düzenlediği saldırılarla Soçi mutabakatını ihlal ettiğini belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) Suriye'deki sivillerin...

Suriyeli Muhaliflerden Bmgk'ye
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların İdlib ilinin Maretinuman ilçesine düzenlediği saldırılarla Soçi mutabakatını ihlal ettiğini belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) Suriye'deki sivillerin korunması için harekete geçmeye çağırdı.

SMDK'den, Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların İdlib'in güneyindeki Maretinuman ilçesine dün düzenlediği topçu saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, rejim güçlerinin, ilçedeki yerleşimlere 20'den fazla topçu atışı yaparak, İdlib'de ateşkesi öngören Soçi mutabakatını ihlal ettiği belirtildi.

Saldırılarda sivil kayıplar yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, "Uluslararası toplumun bu katliamlar ve ihlaller karşısında harekete geçmesi gerekiyor. Sahada çıkmaza giren durum karşısındaki 'görmezden gelme' politikasından vazgeçilmeli." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, BMGK'nin Suriye'deki sivillerin korunması için harekete geçmesi istendi.

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içinde yer alan ilçedeki sivil yerleşimlere dün düzenledikleri topçu saldırısında 11 sivil yaşamını yitirmiş, 25 sivil yaralanmıştı.

Saldırıların ardından ilçedeki 21 okulda bugün eğitime ara verilmişti.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdü. Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:56 Kaynak: AA

İran, Suriye, İdlib, Soçi, Güncel
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