Suriyeli Muhaliflerden "Golan" Tepkisi

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Kurulu (MYK), ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğinin tanınması çağrısını kınayarak, uluslararası hukuka aykırı bu durumun, ülkede çatışma ortamını körükleyeceğini belirtti.

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Kurulu (MYK), ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğinin tanınması çağrısını kınayarak, uluslararası hukuka aykırı bu durumun, ülkede çatışma ortamını körükleyeceğini belirtti.



MYK'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD yönetiminin işgal altındaki Suriyeli Arap Golan topraklarına ilişkin İsrail'in egemenliğinin tanınması çağrısını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, "Böyle bir kararın alınması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 242 ve 338 sayılı kararlarında belirlenen uluslararası hukuk ilkelerine aykırıdır." vurgusu yapıldı.



Uluslararası hukukun Suriye halkının iradesini esas aldığının vurgulandığı açıklamada, Suriye halkının tüm meşru yöntemler vasıtasıyla işgal altındaki toprağını geri alma hakkının saklı olduğu kaydedildi.



Açıklamada ayrıca, "Bu durum bölgemizdeki krizi daha da karmaşıklaştıracak ve istikrar ile barış için tüm fırsatlara gölge düşürerek, daha fazla savaş ve yıkıma yol açacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.



ABD Başkanı Donald Trump dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "(1967 işgalinden) 52 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin, bölgesel istikrar ve İsrail'in güvenliği için kritik derecede stratejik öneme sahip olan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tam olarak tanımasının zamanı geldi." ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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