Suriyeli muhaliflerden hesaplarını kapatan Facebook'a tepki - Son Dakika

Facebook'un, Esed rejimi karşıtı çok sayıda Suriyeli aktivistin hesabını kapatması üzerine muhalifler sosyal medyada kampanya başlatarak tepki gösterdi.

Sosyal medya platformlarından Facebook, Suriye devrimini temsil eden terimleri yayın politikasına aykırı kelimeler listesine alarak bunları kullanan binlerce Suriyeli aktivistin hesabını askıya aldı ya da kapattı.

Bunun üzerine Suriyeli aktivistler, "FBFightsSyrianRevolution" (Facebook Suriye Devrimiyle Savaşıyor) kampanyası başlatarak sosyal medya platformuna tepki gösterdi.

AA muhabirine konuşan Suriyeli aktivist Muhammed Asakra, Facebook'un Esed rejimi karşıtı aktivistlerin hesaplarını kapatmaya geçen yıl başladığını ve rejim lehine uyguladığı bu sansürü bu yıl hızlandırdığını söyledi.

Asakra, "Kapatılan veya askıya alınan kullanıcılar Facebook'a terörle ilgilerinin olmadığını bildirip hesaplarını yeniden aktifleştiriyordu. Ama gün geçtikçe kapatılan hesapların sayısı çok artmaya başladı." dedi.

2020 yılında kapatılan veya askıya alınan hesap sayısının 6 bini geçtiğini belirten Asakra, Facebook'un söz konusu listesinde kategorize ettiği terimlerin, Birleşmiş Milletlerin (BM) listesinde bulunmadığını savundu.

Asakra, Facebook'un Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğiyle Esed rejiminin işlediği savaş suçlarını örtbas etmeye çalıştığı ihtimalinden endişe ettiklerini söyledi.