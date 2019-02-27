Suriyeli Muhaliflerden İngiltere'nin Hizbullah Kararına Destek

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) yetkilisi Riyad el-Hasan, İngiltere'nin, Hizbullah'ın siyasi kanadını da terör örgütü listesine alma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) yetkilisi Riyad el-Hasan, İngiltere'nin, Hizbullah'ın siyasi kanadını da terör örgütü listesine alma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.



Hasan, SMDK'nin sitesinde yer alan açıklamasında, İngiltere İçişleri Bakanlığının önceki gün Lübnan Hizbullahı'nı siyasi kanadı dahil bütünüyle terör örgütleri listesine almasını "önemli bir adım" olarak nitelendirerek karardan mutluluk duyduklarını kaydetti.



SMDK'nin siyasi heyet sekreteri Hasan, Avrupa ülkelerinden benzer adımlar atmasını isteyerek "Hizbullah'ın Suriye'ye müdahalesi bölge istikrarını olumsuz etkiledi. Göç dalgalarına neden oldu. Hizbullah, yüz binlerce sivili öldüren Esed rejimine milisleriyle destek verdi." ifadesini kullandı.



İngiltere daha önce Hizbullah'ın sadece askeri kanadını terör listesine almıştı.



İngiltere'de terör listesindeki bir gruba üye olmak veya destek çağrısında bulunmak 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

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