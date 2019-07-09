Son Dakika Haberleri: Suriyeli muhaliflerden Türkmendağı'na operasyon
Son Dakika Güncel Haber

Suriyeli muhaliflerden Türkmendağı'na operasyon

18 dakika önce

Suriye'deki askeri muhalif gruplar ve rejim karşıtı askeri gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı (Bayırbucak) bölgesinde Esed rejiminin ele geçirdiği stratejik noktaları geri almak için operasyon başlattı.

Suriyeli muhaliflerden Türkmendağı'na operasyon, System.String[]
Suriye'deki askeri muhalif gruplar ve rejim karşıtı askeri gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı (Bayırbucak) bölgesinde Esed rejiminin ele geçirdiği stratejik noktaları geri almak için operasyon başlattı.
Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların düzenledikleri ani saldırılarda çok sayıda rejim askeri öldürüldü.
Stratejik Burç el Zahiye Tepesi ile 15 küçük tepe ve rejim mevzisinin ele geçirildiği operasyonda rejime ait iki tank imha edildi.
Operasyonun ardından rejim birlikleri, Türkmendağı'na topçu saldırısı başlattı.
Esed rejimi 2015'in son aylarında Rusya'nın hava desteğiyle Lazkiye ilinin kırsalındaki Türkmendağı'nın yüzde 85'ini ele geçirmişti.
Bölgede yaşayan 20 bin civarında Türkmen ve Arap, Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmıştı.
Türkmendağı'nda muhaliflerin elinde Çümeren, Kelez, İsapınarı, Sallur, Yamadı, Karamanlı köyleri ile Zeytincik, Ciptoroz, Kalaba çiftlikleri bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:37 Kaynak: AA
Lazkiye, Suriye, İdlib, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nişanlısı dahil onlarca kişiyi dolandıran sahte binbaşı tutuklandı Zengin olma hayali kuran kurnazlar kaçak kazı yaparken drone'a yakalandı! 4 gözaltı Suriye'den Türkiye'ye atılan 15 kilo patlayıcı sınır tellerine takıldı Ticari taksili hırsızların yakalanma anı saniye saniye kamerada!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 13:55:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyeli muhaliflerden Türkmendağı'na operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]