Suriyeli muhaliflerden, uluslararası topluma "İdlib'de saldırıları durdurun" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriyeli muhaliflerden, uluslararası topluma 'İdlib'de saldırıları durdurun' çağrısı - Son Dakika

Suriyeli muhaliflerden, uluslararası topluma "İdlib'de saldırıları durdurun" çağrısı

6 saat önce

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarının son bulması ve sivillerin korunması çağrısında bulundu.

Suriyeli muhaliflerden, uluslararası topluma

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarının son bulması ve sivillerin korunması çağrısında bulundu.

Suriyeli muhaliflerin çatı örgütü SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist grupların ve Rusya'nın ateşkese rağmen saldırılarına devam ettiğini belirtilerek, uluslararası toplumdan bir an önce İdlib'deki sivilleri korumasını istendi.

Açıklamada, "İdlib, aslında rejim, Rusya ve İran'ın saldırılarıyla katledilmiyor. İdlib, özgür dünyanın sessiz kalmasından dolayı katlediliyor. Rejim, Rusya ve İran'ın saldırılarını sadece 'ateşkes ihlali' olarak göremeyiz. Rejim ve destekçileri, ateşkesleri, ilerideki saldırıları için araç olarak kullanıyor." denildi.

İdlib'de durum

Esed rejimi ve Rusya, İdlib'de ateşkesi hiçe sayarak, sivil yerleşimlere dün hava saldırılarına yeniden başlamıştı. İdlib'in merkezini hedef alan rejim saldırısında 15 sivil ölmüştü.

Rejim, İran destekli terörist gruplar ile Rusya'nın hava desteğiyle sabah erken saatlerde de İdlib'in doğusuna operasyon başlatmış ve askeri muhaliflerin kontrolündeki Muveyha ve Ebu Cirryf köylerini ele geçirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9 Ocak'ta 14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını ileri sürmüştü. Ancak rejim ve İran destekli terörist gruplar, kara saldırılarına devam etmişti. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ise İstanbul'da 8 Ocak'ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesinde, Libya ve İdlib'de ateşkes ilan edilmesi kararı alındığı, taraflara bu yönde çağrı yapıldığını ve 12 Ocak'ta 00.01'den itibaren ateşkes uygulamasının başladığını açıklamıştı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ordusu ve İran destekli teröristler, 2019'un başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına en az 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 1600'den fazla sivil can verdi.

Rusya, İdlib, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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