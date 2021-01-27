ŞANLIURFA - Suriyeli Muhammed 7 yıl sonra yeniden yemek yiyecek - Son Dakika

ŞANLIURFA - Suriyeli Muhammed 7 yıl sonra yeniden yemek yiyecek

27.01.2021 11:49

Şanlıurfa'da içtiği asidik madde nedeniyle yemek borusu yanıp tamamen kapanan ve 7 yıldır ağız yoluyla beslenemeyen 11 yaşındaki Suriyeli çocuk, midesinden yapılan yemek borusu sayesinde sağlığına kavuştu.

Şanlıurfa'da içtiği asidik madde nedeniyle yemek borusu yanıp tamamen kapanan ve 7 yıldır ağız yoluyla beslenemeyen 11 yaşındaki Suriyeli çocuk, midesinden yapılan yemek borusu sayesinde sağlığına kavuştu.

Ülkesindeki iç karışıklıklar nedeniyle Suriye'nin Halep kentinden ailesiyle Türkiye'ye sığınan Muhammed Ömer, Gaziantep'te henüz 4 yaşındayken yanlışlıkla asidik madde içti.

Yemek borusu yanan ve kapanan çocuk, midesine bağlanan tüp sayesinde beslenmeye başladı. Muhammed'in ailesi, 7 yıldır doğal yoldan beslenemeyen çocuklarının tedavisi için Harran Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Servisine başvurdu.

Yapılan değerlendirmenin ardından Muhammed Ömer'e yeni bir yemek borusu takılması kararı verildi.

Çocuk, göğüs ve genel cerrahi servisi doktorlarından oluşan 15 kişilik ekip, 11 saat sürün ameliyatın ardından Muhammed Ömer'e midesinden tüp oluşturarak yeni bir yemek borusu yaptı. Geçirdiği başarılı ameliyatın ardından yıllar sonra ağız yoluyla beslenmeye başlayan Muhammed, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Boleken, AA muhabirine, 7 yıl önce içtiği sıvıdan dolayı yemek borusu tamamıyla kapanan Muhammed Ömer'in başarılı bir operasyonun ardından yeni yemek borusuna kavuştuğunu söyledi.

Boleken, zor ve hassas bir ameliyatı başarılı şekilde gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını belirterek "Yutkunamadığı, doğal yoldan beslenemediği için midesine takılan tüp sayesinde hayatına devam etmiş. Ömer'in ailesi bize başvurduğunda yaptığımız değerlendirmenin ardından ameliyat etmeye karar verdik. Midesinden tüp oluşturarak yeni bir yemek borusu yaptık. Uzun bir yoğun bakım tedavisinin ardından çocuğumuz doğal yoldan beslenmeye başladı. Şu anda çocuğumuzun durumu iyi, kendisini taburcu ediyoruz. Kendisi gibi biz de çok mutluyuz." diye konuştu.

"Artık birçok yiyeceğin tadını alabilecek"

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, üst segment bir ameliyatı başarılı şekilde gerçekleştirdikleri için sevinçli olduklarını anlattı.

Yılmaz, "Muhammed çok zeki bir çocuk, ameliyattan önce bize 'artık ben de sizin gibi yemek yiyebilecek miyim?" diye soruyordu. Bu beni çok duygulandırdı. Artık Muhammed doğal yemek yiyebilecek ve birçok yiyeceğin tadını alabilecek. Yaptığımız ameliyatın ardından artık doğal beslenecek." dedi.

Muhammed Ömer de 7 yıl sonra ağız yoluyla yemek yiyebildiği ve tat alabildiği için çok mutlu olduğunu vurguladı.

Kendisini ameliyat eden doktorlara teşekkür eden Ömer, "Uzun yıllardır yemek yiyemiyordum. Bundan sonra yemek yiyeceğim için mutluyum. Allah hepsinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Baba Kasım Ömer ise kendilerine yıllardan beri ev sahipliği yapan Türkiye'ye minnettar olduklarını dile getirerek "Çocuğum küçükken içtiği sıvıdan dolayı yemek yiyemiyordu. Burada yapılan ameliyatın ardından artık yemek yiyebiliyor. Ameliyatı yapan Harran Üniversitesi Hastanesi doktorlarına çok teşekkür ederim. Allah herkesten razı olsun." şeklinde konuştu.

ŞANLIURFA - Suriyeli Muhammed 7 yıl sonra yeniden yemek yiyecek
ŞANLIURFA - Suriyeli Muhammed 7 yıl sonra yeniden yemek yiyecek
ŞANLIURFA - Suriyeli Muhammed 7 yıl sonra yeniden yemek yiyecek
ŞANLIURFA - Suriyeli Muhammed 7 yıl sonra yeniden yemek yiyecek

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Suriyeli, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık ŞANLIURFA - Suriyeli Muhammed 7 yıl sonra yeniden yemek yiyecek - Son Dakika


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