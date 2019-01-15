Son Dakika Haberleri: Suriyeli Muhammed Cinayetinde Tanıklar Yeniden Dinlenecek

Suriyeli Muhammed Cinayetinde Tanıklar Yeniden Dinlenecek

32 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde 5 yaşındaki Suriyeli Muhammed Derviş'i 43 kez bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Alican K.'nin yargılanmasına devam edildi.

Suriyeli Muhammed Cinayetinde Tanıklar Yeniden Dinlenecek, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde 5 yaşındaki Suriyeli Muhammed Derviş'i 43 kez bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Alican K.'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanığın olaydan kısa süre önce bölgede diyaloğa girdiği Senegalli seyyar satıcının bulunarak tanık olarak dinlenmesi, ilk duruşmada dinlenen tanıkların yeniden mahkemeye çıkarak ifade vermesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın 4'üncü duruşmasına tutuklu sanık Alican K. (19) ve taraf avukatları katıldı. Diğer duruşmalarda söylediklerinden farklı bir şey olmadığını kaydeden Alican K., söyleyecek bir şeyinin olmadığını ifade etti.

Derviş ailesinin avukatı Zahide Yıldıztekin ise mahkemeye sunulması beklenen belge ve raporların ardından savunma yapacaklarını söyleyerek, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

İddia makamı da eksik dosyaların tamamlanması sürecinde sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın olaydan kısa süre önce bölgede diyaloğa girdiği Senegalli seyyar saat satıcısının bulunarak tanık olarak dinlenmesini, ilk duruşmada dinlenen tanıkların yeniden mahkemeye çıkarak ifade vermesi ve sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumundan beklenen raporların hazırlanması gerekçeleriyle duruşmayı 5 Mart 2019'a erteledi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:53 Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa
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