Suriyeli Muhammed Selmo'yu dövüp dereye atan şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika

Suriyeli Muhammed Selmo'yu dövüp dereye atan şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı

10.05.2021 13:20
Suriyeli Muhammed Selmo'yu dövüp dereye atan şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı, System.String[]

Bahçelievler'de Suriye uyruklu Muhammed Selmo'yu feci şekilde dövüp, gasp ettikten sonra dere yatağına attıkları iddiasıyla yakalan 4 şüpheli hakkında savcılık iddianamesini hazırladı.

Bahçelievler'de Suriye uyruklu Muhammed Selmo'yu feci şekilde dövüp, gasp ettikten sonra dere yatağına attıkları iddiasıyla yakalan 4 şüpheli hakkında savcılık iddianamesini hazırladı. Şüpheliler, ifadelerinde müştekinin dereye düştüğünü beyan ederken Selmo, "Kasıtlı olarak beni attılar" dedi. Savcılık, şüpheliler hakkında 4 ayrı suçtan 52'şer yıl hapse çarptırılmalarını talep etti.

Bahçelievler'de 7 Temmuz 2020 tarihinde Suriye uyruklu Muhammed Selmo'yu mahalleden tanıdığı 4 kişinin otomobil alma bahanesiyle önce gasp edip, sonrasında feci şekilde dövüp dere yatağına attıkları iddia edilen, Ahmet Kürşat Ç., Görkem B., Serkan K. ve Yakup E. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesini hazırladı. İddianamede müşteki Muhammed Selmo'nun beyanında başına silah dayanarak, "Sen parayı nereden buluyorsun" deyip, şüphelilerin önce dövdüklerini sonrasında da zorla 5 bin 700 lira parasının, cep telefonu ile boynundaki gümüş kolyesinin gasp edildiğine ve aracına zarar verildiğine yer verildi.

Olay yeri incelemesi sonrası hazırlanan raporda, şüphelinin beyan ettiği gibi arka camın kırık, bagaj kapağı üzerinde de ezikler olduğu belirtildi. Aynı zamanda araçta şüpheliler arasında yer alan Serkan K.'nın da parmak izine rastlanıldığı anlatıldı. İddianamede, tesadüfen bir vatandaşın olay anını kaydettiği video görüntüsüne de yer verildi. Müştekinin, Serkan K.'yı emniyette teşhis ettiği, Ahmet Kürşat Ç.'yı de sosyal medyadan gösterilen fotoğrafıyla teşhis ettiği aktarıldı. Serkan K.'nin alınan ifadesinde diğer iki şüpheli Ahmet Kürşat ve Görkem'in de olay içerisinde olduğunu ifade ettiği anlatıldı.

Şüpheli Ahmet Kürşat Ç., Serkan K. ve Görkem B.'nin savcılıkta alınan ifadelerinde, Muhammed Selmo'yu mahalleden tanıdıklarına ve uyuşturucu sattığı nedeniyle husumetli oldukları yönünde beyanlarına yer verildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, müştekiyi gasp etmediklerini, silah kullanmadıklarını ve karşılıklı bir kavganın olduğunu belirtti. Şüpheliler aynı zamanda müştekiyi dereye atmadıklarını üzerinde buldukları uyuşturucuyla birlikte polise teslim edecekleri için şüphelinin korkup kendisinin düştüğünün beyanında bulundu.

Müşteki Muhammed Selmo'nun savcılıkta alınan beyanında, "Yakup isimli şüpheli benim kafama silah dayadı. Para ver dedi. Bende vermeyince kafama silahla vurdu. Olay yerinde beni arabadan indirdiler. 5 bin 700 TL paramı, telefonumu, kolyemi ve tesbihimi aldılar. Yüzüğümü almak istediler ben vermek istemedim. Beni arabanın bagajına koymaya çalıştılar. Ben bagaja girmeyince Ahmet Kürşat beni yere attı ve sonrasında aralarından birisi yüzüme tekme attı. Sonrasında iki şüpheli beni omuzlarımdan tutup dere kenarına sürüklediler. Ben arbede sırasında düşmedim. Kasıtlı olarak beni aşağı attılar" ifadelerini kullandı.

Kolluk kuvvetlerinin araştırmaları sonucunda dördüncü şüphelinin Yakup E. olduğuna, yakalanamadığına ve hakkında yakalama kararı çıkartıldığına yer verildi. Müşteki hakkında Adli Tıp Kurumundan alınan raporda, vücudunda orta düzeyde 3 kırığın olduğu belirtildi.

Savcılık, dosya kapsamında delillere bakıldığında şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik ortak fikir ve eylem birliğinde bulundukları, müştekinin rızası dışında arabasına el konulup, zarar verildiği ve başına silah dayandığı gerekçeleriyle 4 şüpheli hakkında 'Birden fazla kişi tarafından silahla cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar 'nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, 'mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 52 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. - İSTANBUL

Bahçelievler, Otomobil, Suriye, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suriyeli Muhammed Selmo'yu dövüp dereye atan şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika


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