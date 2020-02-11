Suriyeli Muhammet evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Suriyeli Muhammet evinde ölü bulundu

6 saat önce

BURSA'da, bağrışma sesi duyan komşuların ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri 9 yaşındaki Suriyeli Muhammet Hüseyin'in cansız bedeni ile karşılaştı.

Suriyeli Muhammet evinde ölü bulundu, System.String[]

BURSA'da, bağrışma sesi duyan komşuların ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri 9 yaşındaki Suriyeli Muhammet Hüseyin'in cansız bedeni ile karşılaştı. Küçük çocuğun ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi'nde meydana geldi. Polis, komşuların bir evden bağrışma sesleri geldiğine dair ihbar aldı. İhbar üzerine eve giden polis, ailesiyle birlikte yaşayan Suriyeli Muhammet Hüseyin'i ölü buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Muhammet Hüseyin ile birlikte yaşayan baba ve üvey annesini ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:29 Kaynak: DHA
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