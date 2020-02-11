Suriyeli Muhammet evinde ölü bulundu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriyeli Muhammet evinde ölü bulundu (2) - Son Dakika

Suriyeli Muhammet evinde ölü bulundu (2)

6 saat önce

MUHAMMET'İN VÜCUDUNDA DARP, KESİK VE YANIK İZLERİ BULUNDUBursa'da, bağrışma sesi duyan komşuların ihbarı üzerine eve giden ve 9 yaşındaki Suriyeli Muhammet Hüseyin'in cansız bedeniyle karşılaşan polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, çocuğun vücudunda kesik, darp ve yanık izlerine rastlandı.

Suriyeli Muhammet evinde ölü bulundu (2), System.String[]

MUHAMMET'İN VÜCUDUNDA DARP, KESİK VE YANIK İZLERİ BULUNDU

Bursa'da, bağrışma sesi duyan komşuların ihbarı üzerine eve giden ve 9 yaşındaki Suriyeli Muhammet Hüseyin'in cansız bedeniyle karşılaşan polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, çocuğun vücudunda kesik, darp ve yanık izlerine rastlandı. Babası, üvey annesi ve 3 kardeşiyle birlikte oturan Muhammet'in işkence yapılarak öldürüldüğü değerlendiriliyor.

BABA VE ÜVEY ANNE CİNAYET ŞÜPHESİYLE GÖZALTINDA

Muhammet Hüseyin'in cansız bedeni, kesin ölüm nedenini belirlemek üzere Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis, cinayet şüphesiyle Muhammet Hüseyin'in babasını ve üvey annesini gözaltına aldı.

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),


Bursa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:36 Kaynak: DHA
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