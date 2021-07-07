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Suriyeli mülteci kızın hikayesini anlatacak kukla Amal, İngiltere yolculuğuna Gaziantep'ten başlayacak - Son Dakika

Suriyeli mülteci kızın hikayesini anlatacak kukla Amal, İngiltere yolculuğuna Gaziantep'ten başlayacak

07.07.2021 14:36
Suriyeli mülteci kızın hikayesini anlatacak kukla Amal, İngiltere yolculuğuna Gaziantep'ten başlayacak, System.String[]

Suriyeli 9 yaşındaki mülteci kız çocuğu Küçük Amal'ın hayatını anlatan "Yürüyüş (The Walk) Projesi" çerçevesinde hazırlanan 3,5 metre yüksekliğindeki kuklanın İngiltere'ye uzanan yolcuğu Gaziantep'te atacağı ilk adımla başlayacak.

Suriyeli 9 yaşındaki mülteci kız çocuğu Küçük Amal'ın hayatını anlatan "Yürüyüş (The Walk) Projesi" çerçevesinde hazırlanan 3,5 metre yüksekliğindeki kuklanın İngiltere'ye uzanan yolcuğu Gaziantep'te atacağı ilk adımla başlayacak.

Good Chance öncülüğünde hazırlanan ve Türkiye ayağında ise Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ve İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) desteklediği, sanatçılar Bergüzer Korel ve Halit Ergenç'in elçileri olduğu projenin çevrim içi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan projenin Sanat Direktörü Amir Nizar Zuabi, bunun iddialı bir gezici kültür sanat festivali olduğunu söyledi.

Küçük Amal'ın Gaziantep'ten başlayarak Manchester'a kadar sürecek rotada 65 şehirde bulunacağını, 8 bin kilometre yol gideceğini ve 120'den fazla etkinliğe katılacağını ifade eden Zuanbi, "Bu, gezici kültür sanat festivali ve belgesel çekimi olmakla beraber mülteci konusuna yeni bir anlatım ve ifade tarzı getirmek gibi de bir iddiası olan bir projedir. Özellikle bu konuda algıyı değiştirmek üzere yola çıkıyor." dedi.

Zuabi, mültecilerin gittikleri yerlere katkı sunduklarına dikkati çekerek, kültür ve dilleri zenginleştirdiklerini dile getirdi.

Avrupa'dan bakıldığında mülteci krizinin Yunanistan sınırından başladığı algısının var olduğuna dikkati çeken Zuabi, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki, onun çok ötesinde Avrupa'ya gelmeden önce bu durum yaşanıyor. Özellikle son yaşadığımız kriz Suriye ve onun komşuları ile ölçeklendirilebilir. Bunun için de bizim projeyi Türkiye'den başlatmamız ayrı bir anlam ifade ediyor. Sahnesi 8 bin kilometre olan bir gösteri tasarlandı. Bu gösterinin kalbinde 3,5 metre yüksekliğinde, 9 yaşındaki bir kız çocuğu mülteci Küçük Amal'ı simgeleyen kukla var. Küçük Amal, bu yolculuğu sırasındaki karşılaştıkları, öğrendikleriyle büyüyerek güçlenecek."

Zuabi, projeyi İngiltere'de oturdukları yerden tasarlamak istemediklerini, rotadaki yerleşim yerlerinde oyuncularla ve kurumlarla tasarladıklarını anlatarak tüm partnerlere teşekkür etti.

SGDD-ASAM Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak ise günde 44 bin 500 kişi, dakikada 30 kişi ve her 2 saniye de bir kişinin doğduğu, büyüdüğü topraklardan ayrı kaldığını vurguladı.

Çocukların, en hassas göçmen grupları arasında bulunduğuna dikkati çeken Kavlak, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya nüfusunun yüzde 30'unu oluşturan çocuklar, zorla yerinden edinmiş tüm insanların yüzde 42'ni oluşturmaktadır. 2018-2020 tarihleri arasında yaklaşık 1 milyon mülteci olarak doğmuştur. Çatışma, yoksulluklar nedeniyle binlerce insan daha iyi gelecek umuduyla özellikle de çocukları için dünyanın en ölümcül yolu alan Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için hayatlarını tehlikeye atıyor. Dolayısıyla özellikle Küçük Amal'ın yürüyüşü bizim için bu çocukların maruz kaldığı durumu en iyi temsil eden organizasyonlardan biri olacak."

İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Girer Oymak ise projede bulunmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi.

Her yıl yüz binlerce insanın savaş, kuraklık ve çevresel faktörlerden dolayı vatanlarını terk etmek zorunda kaldığından söz eden Oymak, "Her türlü tehlike ve acıyı göze alarak yollara düşüyorlar. Tüm bunları da insanca yaşama hayaliyle yapıyorlar. Vakıf olarak bu projenin içerisinde yer almamızın en önemli sebebi Küçük Amal'ın yürüyüşünün mültecinin ve özellikle çocukların yaşadığı bu krize insani bakış olmasıdır." diye konuştu.

Bergüzar Korel de projenin çok heyecan verici olduğunu vurguladı.

Ebeveynlerin çocuklarının üzerine titrerken milyonlarca mülteci çocuğun insanlık dışı şartlarda kaderlerine terk edildiğini dile getiren Korel, "Her şeyin başında dünyadaki tüm mülteci çocukların seslerini duyurmak ve onlara daha iyi koşullarda yaşam verebilmek hepimizin görevi. Hele çocuklar söz konusu olduğunda dil, din, ırk hiçbir şekilde fark etmemeli." dedi.

Halit Ergenç de ne zaman mülteci olmak zorunda kalacağını hiç kimsenin bilmediğine değinerek, "Gittikleri ülkelerdeki çocuklarla entegre olması, toplumun onlara kucak açması çok önemli. Bu açıdan Küçük Amal'ın yürüyüşü çok anlamlı. Türkiye'de 27 Temmuz'da Gaziantep'ten geçiş yapacak. En manidar olan kısmı İzmir'de canları pahasına kendilerini denize attıkları koylardan uğurlayacağız. Bu aslında umut verici bir proje." ifadelerini kullandı.

Proje çerçevesinde yerinden edilmiş milyonlarca mülteci çocuğun simgesi olan Küçük Amal'ın 3,5 metre yüksekliğindeki kuklası, Suriye sınırında bulunan Gaziantep'ten yola çıkarak İngiltere'ye kadar gidecek.

Annesini bulmak üzere çıktığı bu destansı yolculukta 8 ülke sınırını geçerek 8 bin kilometre yol katedecek olan Küçük Amal kuklası, annesini bulmak üzere yaşadığı yolculuğunda yaşadıklarına dikkati çekecek.

27 Temmuz-3 Kasım tarihleri arasında sürecek yürüyüş güzergahındaki yerleşim yerleri ziyaret edilerek, sanatçılar, sivil toplum kuruluşları tarafından halka açık kültür ve sanat etkinlikleri yapılacak.

Gaziantep, Suriyeli, England, Mülteci, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Suriyeli mülteci kızın hikayesini anlatacak kukla Amal, İngiltere yolculuğuna Gaziantep'ten başlayacak - Son Dakika


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