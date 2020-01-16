Suriyeli mülteci ve Türk gençler sosyal uyum projesinde buluştu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Suriyeli mülteci ve Türk gençler sosyal uyum projesinde buluştu - Son Dakika Dünya

Suriyeli mülteci ve Türk gençler sosyal uyum projesinde buluştu

6 saat önce

Türk ve mülteci gençler, Konya’da kurdukları “Uyumlu Gençlik Komitesi” ile sosyal uyumu sağlamak için kolları sıvadı.

Suriyeli mülteci ve Türk gençler sosyal uyum projesinde buluştu, System.String[]

Mültecilere ev sahibi toplumun bir parçası olabilme ve gerek eğitim gerekse istihdam ve sosyal etkinlikler gibi olanaklarla kendi kendine yeter hale gelebilme fırsatının sağlanmasıyla birlikte özgüven ve aidiyet hissinin geliştiği giderek kabul gören bir gerçeklik. Türkiye gibi 3.6 milyon kayıtlı Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan bir ülkede ise, yerel düzeydeki toplumsal gerginliklerin azaltılması için bir süredir sivil toplum düzeyinde projeler yürütülüyor.


Son olarak, Türk ve mülteci gençler, Konya'da kurdukları "Uyumlu Gençlik Komitesi" ile sosyal uyumu sağlamak için kolları sıvadı.

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Konya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:57 
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