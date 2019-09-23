Suriyeli mülteciler Ukraynalı voleybol takımı kıyafetleriyle İsviçre'ye kaçarken yakalandı
24 dakika önce
Yunanistan'da mülteci statüsü almış 10 Suriyeli göçmen kendilerine Ukraynalı bir voleybol takımı süsü vererek İsviçre'ye kaçmaya çalışırken havalimanında gözaltına alındı.
Yunanistan'da mülteci statüsü almış 10 Suriyeli göçmen kendilerine Ukraynalı bir voleybol takımı süsü vererek İsviçre'ye kaçmaya çalışırken havalimanında gözaltına alındı.
Yunan polisi Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda durdurulan ve aynı tip spor kıyafet giyen kişilerin çalıntı ya da kayıp seyahat evrakları kullandığını tespit etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:30
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