Son Dakika Haberleri: Suriyeli mülteciler Ukraynalı voleybol takımı kıyafetleriyle İsviçre'ye kaçarken yakalandı
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Suriyeli mülteciler Ukraynalı voleybol takımı kıyafetleriyle İsviçre'ye kaçarken yakalandı

24 dakika önce

Yunanistan'da mülteci statüsü almış 10 Suriyeli göçmen kendilerine Ukraynalı bir voleybol takımı süsü vererek İsviçre'ye kaçmaya çalışırken havalimanında gözaltına alındı.

Suriyeli mülteciler Ukraynalı voleybol takımı kıyafetleriyle İsviçre'ye kaçarken yakalandı, System.String[]

Yunanistan'da mülteci statüsü almış 10 Suriyeli göçmen kendilerine Ukraynalı bir voleybol takımı süsü vererek İsviçre'ye kaçmaya çalışırken havalimanında gözaltına alındı.


Yunan polisi Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda durdurulan ve aynı tip spor kıyafet giyen kişilerin çalıntı ya da kayıp seyahat evrakları kullandığını tespit etti.

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Yunanistan, voleybol, İsviçre, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:30 
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