Son Dakika Haberleri: Suriyeli mültecilere yönelik bakış olumsuz yönde değişiyor: Peki, Suriyeliler ne düşünüyor ?
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Suriyeli mültecilere yönelik bakış olumsuz yönde değişiyor: Peki, Suriyeliler ne düşünüyor ?

1 saat önce

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin geri dönüşleri sürerken, son anketler işsizlik ve ekonomik sorunlar yüzünden Türk halkının mültecilere bakış açısının büyük oranda olumsuz yönde değiştiğini ortaya koyuyor.

Suriyeli mültecilere yönelik bakış olumsuz yönde değişiyor: Peki, Suriyeliler ne düşünüyor ?, System.String[]
İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin geri dönüşleri sürerken, son anketler işsizlik ve ekonomik sorunlar yüzünden Türk halkının mültecilere bakış açısının büyük oranda olumsuz yönde değiştiğini ortaya koyuyor.

Euronews muhabiri Kristina Jovanovski, İstanbul'da bir Suriyeli mülteci ile görüşerek, onun misafir olduğu ülke ve halkına yönelik görüşlerini dinledi.
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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:59 
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