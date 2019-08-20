Son Dakika Haberleri: Suriyeli mültecilere yönelik bakış olumsuz yönde değişiyor: Peki, Suriyeliler ne düşünüyor ?
Son Dakika Dünya Haber

Suriyeli mültecilere yönelik bakış olumsuz yönde değişiyor: Peki, Suriyeliler ne düşünüyor ?

53 dakika önce

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin geri dönüşleri sürerken, son anketler işsizlik ve ekonomik sorunlar yüzünden Türk halkının mültecilere bakış açısının büyük oranda olumsuz yönde değiştiğini ortaya koyuyor.

">
İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin geri dönüşleri sürerken, son anketler işsizlik ve ekonomik sorunlar yüzünden Türk halkının mültecilere bakış açısının büyük oranda olumsuz yönde değiştiğini ortaya koyuyor.
Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şahan Gökbakar, yayınladığı video ile 90'lara gönderme yaptı
ABD, Esad rejiminin Türk konvoyuna yaptığı saldırıyı kınadı Suriye'deki YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi Emekliler TOKİ konutları için kendilerine ayrılan kontenjanın yüzde 50'ye çıkarılmasını istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 13:56:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyeli mültecilere yönelik bakış olumsuz yönde değişiyor: Peki, Suriyeliler ne düşünüyor ?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]