Suriyeli mültecilere yönelik bakış olumsuz yönde değişiyor: Peki, Suriyeliler ne düşünüyor ?
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İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin geri dönüşleri sürerken, son anketler işsizlik ve ekonomik sorunlar yüzünden Türk halkının mültecilere bakış açısının büyük oranda olumsuz yönde değiştiğini ortaya koyuyor.
İç savaştan kaçarak Türkiye
'ye sığınan ve bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin geri dönüşleri sürerken, son anketler işsizlik ve ekonomik sorunlar yüzünden Türk halkının mültecilere bakış açısının büyük oranda olumsuz yönde değiştiğini ortaya koyuyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:03
Şahan Gökbakar, yayınladığı video ile 90'lara gönderme yaptı ABD, Esad rejiminin Türk konvoyuna yaptığı saldırıyı kınadı Suriye'deki YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi Emekliler TOKİ konutları için kendilerine ayrılan kontenjanın yüzde 50'ye çıkarılmasını istiyor