Suriyeli mültecilerin çadırları kar altında kaldıDonma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Suriyeli mültecilerin yardımına Türk sivil toplum... - Son Dakika

- Suriyeli mültecilerin çadırları kar altında kaldı

Donma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Suriyeli mültecilerin yardımına Türk sivil toplum kuruluşları yetişiyor

AZEZ - Suriye'nin Azez bölgesindeki kamplarda kalan Suriyeli mültecilerin çadırları kar altında kaldı. Donma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan Suriyeli mültecilerin yardımına ise Türk yardım kuruluşları yetişiyor.

Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve Türkiye'nin Kilis kentine komşu olan Azez başta olmak üzere Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelerdeki kamplarda kalan mülteciler, zor kış koşullarında yaşam mücadelesi veriyor. Türkiye-Suriye sınırındaki güvenli bölgelere göç eden ve Cerablus'tan İdlib'e kadar uzanan bölgede yaşayan yaklaşık 2 milyon sivil, dün gece aniden bastıran kar nedeniyle ağır ve çetin geçen kış şartları ile karşı karşıya kaldı. Yaşam alanı beyaza bürünen kamp bölgelerinde, bazı çadırlar ise kar altında kaldı. Karda zarar görmeyen çadırlara sığınan mülteciler, dondurucu havada çadırların önlerindeki tenekelerde yaktıkları ateş ile ısınıyor. Buldukları kıyafetleri üst üste giyinen Suriyelilerin yardımına ise Türk sivil toplum örgütleri yetişiyor.

Bir haftadır Suriye'deki mülteci kamplarını dolaşan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, zorlu ve çetin kış geçiren Suriyelilere gıda, yakacak ve giysi yardımında bulunuyor. Çadırları yıkılan aileleri de ziyaret eden Yıldırım donma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan Suriyelilere yardım için tüm dünyaya çağrıda bulundu. Türk ve dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan yardım kuruluşlarının kış projelerine destek isteyen Yıldırım, "Bu hafta gerçekten kış şartları zorlaştı aniden kar bastırdı. Bu gördüğünüz çadır kente dahil olmak üzere birçok çadır yıkıldı. Diğer kamplardaki çadırlarda olmak üzere burada yaşayanlar diğerlerinin yanına sığındı. Zaten her çadırda 10-15 kişi kalıyor, bir de yıkılan çadırdan oraya gidenlerle nüfus daha da artmış oldu. Hava gerçekten soğuk biz çalışıyoruz ama doğal olarak yeterli değiliz. Halkımızın biraz daha gayret etmesi ve sivil toplum kuruluşların biraz daha aktif olmasını istiyoruz. İnşallah bu İnsanların yanında olacağız ve bu zor zamanları birlikte geçireceğiz" diye konuştu.

Türkiye'den gelen mont, ayakkabı, kömür ve gıda gibi yardımlar ile büyük sevinç yaşayan Suriyeliler ise Türk yardım kuruluşu temsilcilerine teşekkür etti.