Son Dakika Haberleri: Suriyeli Mültecilerin Dönüşü İçin Daha Fazla Çabaya İhtiyaç Duyuluyor"

Suriyeli Mültecilerin Dönüşü İçin Daha Fazla Çabaya İhtiyaç Duyuluyor"

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü için elverişli ortamı oluşturma çabasını arttırma yönündeki görüşlerin çoğaldığını bildirdi.

Suriyeli Mültecilerin Dönüşü İçin Daha Fazla Çabaya İhtiyaç Duyuluyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü için elverişli ortamı oluşturma çabasını arttırma yönündeki görüşlerin çoğaldığını bildirdi.

Lavrov, yeni atanan Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile Moskova'da görüştü.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov, hem düzenli ikili temaslar çerçevesinde hem de BM'nin "Astana formatının" garantörleriyle etkileşimi bağlamında kurulan iş birliğini takdir ettiklerini söyledi.

Eski temsilcisi Staffan de Mistura'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararının uygulanmasına katkı sağladığını vurgulayan Lavrov, "Astana formatı da dahil olmak üzere BM ve bölgedeki birçok ülke ile birlikte çalışarak, özellikle teröristlerden kurtarılan bölgelerde şu anda çok ciddi olan insani sorunların çözülmesi de dahil olmak üzere arazide önemli sonuçlar elde ettik." denildi.

Suriye dışına iltica edenlerin ülkesine geri dönmesi ile ilgili de değerlendirmede bulunan Lavrov, Arap Birliği'nin Ekonomi Zirvesinde de mültecilerin Suriye'ye hızlı bir şekilde dönüşü hususunun ele alındığını hatırlattı.

Lavrov, "Mültecilerin geri dönüşüne elverişli koşullar yaratmak için daha fazla çabaya ihtiyaç duyulduğu giderek daha fazla anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:03 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı, Rusya Federasyonu, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Kadın, Kendisini Kurtaran Kişiyi Hırsızlıkla Suçladı Tansiyon Yükseliyor! İsrail Hedefleri Vurdu, İran Meydan Okudu

Suriye'de ABD ve YPG'nin Ortak Devriyesine Saldırı Düzenlendi Son Dakika! MHP 200 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 18:18:32. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyeli Mültecilerin Dönüşü İçin Daha Fazla Çabaya İhtiyaç Duyuluyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]