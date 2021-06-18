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SURİYELİ MUSTAFA'NIN BABASI: GÖZÜMÜN ÖNÜNDE MUM GİBİ ERİDİ, BİTTİ - Son Dakika

SURİYELİ MUSTAFA'NIN BABASI: GÖZÜMÜN ÖNÜNDE MUM GİBİ ERİDİ, BİTTİ

18.06.2021 12:07

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Suriyeli Mustafa İbrahim El Cidey (1), 5 aylıkken başlayan rahatsızlıkları nedeniyle her geçen gün kilo kaybediyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Suriyeli Mustafa İbrahim El Cidey (1), 5 aylıkken başlayan rahatsızlıkları nedeniyle her geçen gün kilo kaybediyor. Baba Abdurrahman İbrahim El Cidey (30), oğlunun hastalığının henüz belirlenemediğini söyleyip, "Gözümün önünde mum gibi eridi, bitti. Onun tedavisinin daha hızlı olmasını istiyorum" diyerek yardım istedi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı bir köyde yaşayan Türkmen Abdurrahman İbrahim El Cidey, iç savaşın başlamasının ardından ağabeyiyle Türkiye'ye geldi. Önce İstanbul'a giden Abdurrahman İbrahim El Cidey, daha sonra Manavgat'a yerleşti. Abdurrahman İbrahim El Cidey bu sırada amcasının kızı Fevziye İbrahim El Cidey (23) ile evlendi. Manavgat'ta gündelik çeşitli işlerde çalışan Abdurrahman İbrahim ve Fevziye El Cidey'in Muhammet (4) ve Mustafa adını verdikleri iki çocuğu oldu. Çiftin bir kız çocukları da 21 günlükken yaşamını yitirdi.

RAHATSIZLIKLARI 5 AYLIKKEN BAŞLADI

Çocuklardan Muhammet normal gelişimini sürdürürken, doğumda bir gözü kapalı dünyaya gelen Mustafa'nın yapılan ameliyatla gözü açıldı. Ailesi, 5 aylık olduğunda çeşitli rahatsızlıklar yaşaması üzerine Mustafa bebeği, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede 2,5 ay yatan minik bebeğin, ciğerinde, midesinde, boğazında ve gözlerinde sorun olduğu tespit edildi. 5 aylık olana kadar normal gelişimini sürdüren minik bebek, her geçen gün kilo kaybetmeye başladı. Hastaneden taburcu edilen ve tedavilerinden bir sonuç alınamayan Mustafa bebeğin sağlığına kavuşması için ailesi yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

Manavgat'ta 2 odalı bir evde yaşayan ve sürekli iş bulamadığı için günlük işlerde çalışan Abdurrahman İbrahim El Cidey, oğlu Mustafa'nın her geçen gün zayıfladığını belirterek, "Sadece onun tedavisinin hızlı bir şekilde yapılmasını istiyorum. O giderse ben de gidiyorum. Benim gözümün önünde mum gibi eridi, bitti. Onun tedavisinin daha hızlı olmasını istiyorum. O benim ciğerim" dedi.

'DOKUNDUĞUMUZDA AĞLARDI'

Minik Mustafa'nın doğduğu zaman göz haricinde hiçbir rahatsızlığı olmadığını aktaran Abdurrahman İbrahim El Cidey, "Doğuştan bebeğin hiçbir şeyi yoktu. Biz doğduktan sonra hiçbir şey fark etmedik. Böyle tombul bir çocuktu. Sadece gözünde bir sorun vardı, görmüyordu. Doktorlar uğraştı, ameliyat edildi, göz damarları açıldı. 5 aylık olunca zayıflamaya başladı. Emzirirken bir şeyler oluyordu. Dokunduğumuzda ağlardı. Geceleri hiç uyumuyordu" diye konuştu.

'DOKTORLAR, RAHATSIZLIĞI KONUSUNDA NET BİR ŞEY SÖYLEMEDİ'

Mustafa'da rahatsızlık belirtileri başlayınca hastaneye gittiklerini, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiğini anlatan Abdurrahman İbrahim El Cidey, şöyle konuştu:

"Orada 2- 2,5 ay kadar yatırdılar. Doktorlar, rahatsızlığı konusunda net bir şey söylemedi. Ciğerinde, gözünde, midesinde, boğazında sıkıntılar var. Beslenmesini tüple yapıyoruz. Ağızdan bir damla su vermiyoruz. Ağzının kurumaması için ilaç sürüyoruz. Allah'ın gönderdiği şeydir, biz bir şey diyemiyoruz."

SURİYELİ MUSTAFA'NIN BABASI: GÖZÜMÜN ÖNÜNDE MUM GİBİ ERİDİ, BİTTİ
SURİYELİ MUSTAFA'NIN BABASI: GÖZÜMÜN ÖNÜNDE MUM GİBİ ERİDİ, BİTTİ
SURİYELİ MUSTAFA'NIN BABASI: GÖZÜMÜN ÖNÜNDE MUM GİBİ ERİDİ, BİTTİ
SURİYELİ MUSTAFA'NIN BABASI: GÖZÜMÜN ÖNÜNDE MUM GİBİ ERİDİ, BİTTİ

Mustafa İbrahim, Manavgat, Suriyeli, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SURİYELİ MUSTAFA'NIN BABASI: GÖZÜMÜN ÖNÜNDE MUM GİBİ ERİDİ, BİTTİ - Son Dakika


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