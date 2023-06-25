Suriyeli Öğrenci Danya Abdo LGS'de Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Suriyeli Öğrenci Danya Abdo LGS'de Türkiye Birincisi Oldu

Suriyeli Öğrenci Danya Abdo LGS'de Türkiye Birincisi Oldu

25.06.2023 20:06

Pendik Merkez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Suriyeli Danya Abdo, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Türkiye genelindeki imam hatip ortaokullarından sınava katılan öğrencilerden 47'si de 500 tam puan alarak adını şampiyonlar arasına yazdırdı. Pendik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü de Danya Abdo ve diğer 5 öğrencisine tebrik mesajı yayınladı.

Pendik Merkez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Suriyeli Danya Abdo, 4 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

İMAM HATİPLERDEN 47 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

Sonuçlara göre Türkiye'de toplam 562 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Türkiye genelindeki imam hatip ortaokullarından sınava katılan öğrencilerden 47'si de, 500 tam puan alarak adını şampiyonlar arasına yazdırdı.

TEBRİK MESAJI

Pendik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü de sosyal medya üzerinden Danya Abdo'nun da olduğu 6 öğrencisine tebrik mesajı yayınlayarak "Emeği geçen tüm İdarecilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz." dedi.

YORUMLAR
500

LGS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Suriyeli Öğrenci Danya Abdo LGS'de Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika


Son Dakika
20:04 Suriyeli Öğrenci Danya Abdo LGS'de Türkiye Birincisi Oldu
20:00 Suriyeli öğrenci Danya Abdo LGS'de Türkiye birincisi oldu
19:30 Otogaz fiyatlarına gece yarısından itibaren 66 kuruş zam bekleniyor
19:26 Araç sahipleri dikkat: LPG'ye bu gece 66 kuruş zam geliyor
19:10 AK Parti Sözcüsü Çelik, AKPM'de onaylanan rapora tepki gösterdi
19:08 AK Parti'den AKPM'de onaylanan rapora tepki: Utanç verici
19:01 Sivasspor, Servet Çetin ile Görüşüyor
18:57 Servet Çetin'den bomba imza yolda! Süper Lig ekibinin başına geçiyor
18:55 Suudi Arabistan Kralı, Yemen'de ölen askerlerin yakınlarından hac farizasını yerine getirecek 2 bin kişiyi misafir edecek
18:53 Suudi Arabistan Kralı Selman, Yemen'de ölen askerlerin yakınlarından 2 bin kişiyi hac farizasını yerine getirmek için misafir edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2023 20:15:17. #1.12#
SON DAKİKA: Suriyeli Öğrenci Danya Abdo LGS'de Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement