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Suriyeli öğrenciler ders başı yaptı

3 dakika önce

-Öğrencilerin sınıfta sıralarında oturması -Öğrencilerin masasında duran Türkçe kitabı -Öğretmenlerin sınıfta konu anlatması -Suriyeli öğrenci ile röportaj Suriyeli öğrenciler ders başı yaptı Reyhanlı ilçesinde yaşayan bin 468 öğrenci, yeni eğitim yılına başladı Suriye'deki iç savaş...

-Öğrencilerin sınıfta sıralarında oturması

-Öğrencilerin masasında duran Türkçe kitabı

-Öğretmenlerin sınıfta konu anlatması

-Suriyeli öğrenci ile röportaj Suriyeli öğrenciler ders başı yaptı

Reyhanlı ilçesinde yaşayan bin 468 öğrenci, yeni eğitim yılına başladı

Suriye'deki iç savaş nedeniyle sığındıkları Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan bin 468 öğrenci, yeni eğitim yılına başladı.

Yarım kalan eğitimlerini Türkiye'de sürdüren öğrenciler, yeni eğitim yılına başlamanın sevincini yaşadı.

Suriyeli öğrenciler, Reyhanlı'da 6 geçici eğitim merkezinde öğrenimini sürdürüyor.

Diriliş Geçici Eğitim Merkezinde 8. sınıf öğrencisi Suriyeli Canan Kadıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de eğitimine devam ettiği için şanslı olduğunu söyledi.

Suriye'nin Halep kentinden geldiğini anlatan Kadıoğlu, savaş nedeniyle 3. sınıftan yarım bıraktığı öğrenim hayatını Reyhanlı'da tamamlayacak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Kadıoğlu, hayalinin doktor olmak istediğini sözlerine ekledi.

Suriyeli öğrenciler ders başı yaptı

Reyhanlı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:21 Kaynak: AA
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