Suriyeli öğrenciler İngilizce eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı - Son Dakika

'Suriyeliler İçin Yüksek ve İleri Öğretim Fırsatları ve Perspektifleri' (HOPES) projesi kapsamında Mersin Üniversitesi (MEÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde İngilizce eğitimini tamamlayan Suriyeli öğrenciler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.



Avrupa Birliği tarafından finanse edilen HOPES projesi çerçevesinde, MEÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (MEÜSEM) eğitim gören 150'yi aşkın Suriyeli öğrenci, Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde düzenlenen sertifika töreniyle eğitimlerini tamamladı. İki etap olarak düzenlenen eğitimlerde öğrenciler, seviyelerine göre A1, A2, B1 ve B2 gruplarına ayrılarak Mersin Üniversitesinin akademik personeli tarafından 100'er saatlik eğitimlere tabi tutuldu. Eğitimleri başarı ile tamamlayan Suriyeli öğrencilere törende, British Council tarafından seviyelerine göre dil belgeleri, MEÜSEM tarafından da sertifikaları verildi.



"150'yi aşkın Suriyeli öğrencinin dil eğitimi alması sağlandı"



Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz'in de katıldığı törende konuşan MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Suriye'de son yıllarda yaşanan olaylar sonrasında en fazla sığınmacıya Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını söyledi. Sığınmacıların ekonomik ve toplumsal hayata uyumları için çeşitli uygulamaların hayata geçirildiğini belirten Çamsarı, "Güvenli alan, beslenme, barınma ve sağlık hizmeti almak temel ihtiyaçlarıdır. Eğitim ise çocukların hayat rutinlerinde normalleşmeyi sağlar, travma ile başa çıkma kapasitelerini destekler ve güçlendirir. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları bu alanda çok değerli çalışmalar yürütmektedir" dedi.



Proje ile MEÜSEM'in British Council ile ortak çalışması sonucu 150'yi aşkın Suriyeli öğrencinin dil eğitimi almasının sağlandığını vurgulayan Çamsarı, emeği geçenlere teşekkür etti.



"IELTS, Mersin Üniversitesi bünyesine merkezimiz tarafından kazandırıldı"



MEÜSEM Müdürü Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade ise proje ile Türk ve Suriyeli öğrencilerin birlikte eğitim aldıklarını ifade ederek, öğrencilerin hem akademik bilgi düzeylerinin hem de farklı kültürleri öğrenerek empati yeteneklerinin artmasını sağladıklarını kaydetti. Kadızade, "Aynı zamanda sosyalleşmelerine ve çevrelerine uyum sağlamalarına da katkıda bulunduk. Düzenlediğimiz bu sertifika töreniyle öğrenciler hem yeteneklerini sergileme fırsatı buldu hem de eğitimde gösterdikleri gayretlerinin ödülünü aldılar" diye konuştu.



Proje kapsamında yapılan işbirliğinin Mersin Üniversitesinin uluslararası alanda önemini artıracak bir yeniliğe daha adım atmasını sağladığını dile getiren Kadızade, "Bu proje ile eş zamanlı olarak İngilizce dil seviyesini belirlemek için uluslararası geçerliliğe sahip ve dünyanın en bilinen İngilizce dil yeterliliği sınavı olan IELTS, Mersin Üniversitesi bünyesine merkezimiz tarafından kazandırıldı" ifadelerini kullandı.



British Council Türkiye Sınavlar Direktörü Bora Can da "Projede, toplamda 166 öğrenciye ulaşarak hedeflenenin üzerinde bir devamlılık sağlandı. Sunulan bu kurs, umarız öğrencilerimizin yüksek öğretim kurumlarına girmelerine veya bulundukları ülkelerdeki başarılarını katlayarak arttırmalarına yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Deniz ve Rektör Çamsarı, projeye emek verenlere birer plaket verdiler.



Öğrencilerin dans ve müzik gösterileri yaparak, şiirler okuduğu törende, daha sonra eğitim sonunda başarılı olan öğrencilere sertifikaları verildi.



12 milyon Euro'luk proje



Mersin Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye'de British Council tarafından yürütülen HOPES projesi, Suriye'den gelen sığınmacıları ve durumdan etkilenen yerel halkları desteklemek amacıyla yerel ve bölgesel eğitim kurumları tarafından yürütülen yenilikçi, kısa süreli eğitim projelerine fon sağlıyor. Orta öğrenim sonrası yaştaki Suriyeli mülteciler ile yüksek sayıdaki mülteci akınından etkilenen ev sahibi ülkelerin gençlerinin kaliteli yüksek ve ileri eğitime erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan proje, aynı zamanda Suriyeli gençlere daha iyi bir gelecek sunabilmeyi ve Suriye'nin kriz sonrası yeniden inşasına katkıda bulunmayı hedefliyor.



Avrupa Birliğinin Suriye krizine yönelik bölgesel yardım fonu tarafından finanse edilen HOPES, Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD), British Council, Campus France ve Nuffic tarafından yürütülüyor. 12 milyon Euroluk proje, genç Suriyelilere eğitim imkanı tanımak ve savaş sonrası Suriye'nin yeniden inşasına hazır olmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor. - MERSİN