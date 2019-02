Suriyeli öğrenciler meslek ediniyor, üretim yapıyor Harran Üniversitesi ile SPARK Derneği işbirliğinde Suriyeli öğrenciler açılan kurslarla meslek ediniyor, üretim yapıyor Şanlıurfa 'da Suriyeli öğrenciler tarım ve hayvancılık alanında üretim yapıyorŞANLIURFA - Harran Üniversitesi'nde tarım ve hayvancılık alanında açılan kurslar ile Suriyeli gençler ve öğrenciler, meslek ediniyor, üretim yapıyor, ekonomiye can veriyor.Merkezi Katar 'da bulunan Spark Vakfı Hollanda şubesi ile Harran Üniversitesi işbirliğinde 860 Suriyeli gencin eğitim aldığı 5 farklı kurs Eyyübiye Kampüsü'nde açıldı. Tarım ve hayvancılık alanında açılan kurslar kapsamında eğitim alan öğrenciler, hem meslek ediniyor, hem de ürettikleri ürünlerle ekonomiye destek oluyor. Öğrenciler, tavuk, süt ve süt ürünleri yetiştiriciliğinin yanı sıra seracılık ve tohumculuk alanlarında da aldığı kurslarla Şanlıurfa'daki tarım alanlarında nitelikli genç iş gücü oluşturulması hedefleniyor. Uzmanlar tarafından verilen eğitimlerle öğrenciler ürettikleri ürünlerin paketleme, ambalajlama işlemlerini tamamladıktan sonra Harran Üniversitesi Yaşam Destek Merkezi'nde satışa sunuyor.Uygulamalı eğitim ile üretim yapıyorlarHarran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şerafettin Çelik, süt ve süt ürünleri ile ilgili verilen eğitimler için yaptığı açıklamasında, "Proje kapsamında öğrenciler iki farklı grupta eğitim alıyor. Her grupta 2 ay boyunca teorik eğitimler veriliyor. Öğrenciler 20 kişilik gruplar halinde buraya getirilerek eğitimleri veriliyor. Süt ve süt ürünleri üretiminde yaklaşık 400 Suriyeli öğrenci, sütün peynir, ayran ve yoğurt yapımına kadar eğitimler alıyor. Kurslar zevkli bir şekilde devam ediyor. Proje kapsamında kursu bitiren öğrenciler, partime olarak bir fabrikada kalifiyeli eleman olarak iş imkanı elde edebiliyor ya da kendisinin kurabileceği bir işyeri ile ekonomiye destek oluyor" dedi.Bölgenin ihtiyaçlarına göre eğitimler veriliyorSpark Vakfı İletişim Sorumlusu Öykü Hazan Tural, "Projemiz bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenleniyor. Buradaki kurslarda eğitim gören 860 öğrenci, hem ekonomik destek alıyor hem de bölgenin ekonomisine dahil olacak eğitimleri alıyor. Öğrencilerimiz 5 farklı kursta eğitim alıyor. Tavuk besiciliği, süt ürünleri üretimi, seracılık, mantar üretimi ve yerel tohumların geri kazanımları konusunda eğitimler alıyorlar. Öğrenciler bu kurslarda 2, 4 ve 6 aylık eğitim süreçlerinden sonra hazırlayacakları projeleriyle SPARK Vakfı'na başvurabilecekler. Biz vakıf olarak öğrencilerin projelerini değerlendirdikten sonra onlara ekonomik destek sağlayacağız. Bu şekilde öğrenciler kendi işlerini kurarak iş sahibi olabilecekler" şeklinde konuştu.Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi ve proje koordinatörü Recep Gündoğdu , "Suriyeli gençlere tarımsal konularda meslek edindirme eğitimleri veriyoruz. Meslek eğitimlerimiz üretim içinde eğitim ve eğitim içinde üretim şeklinde sürüyor. Öğrencilerimiz üretimin her safhası ile ilgili eğitim alıyor. Ayrıca öğrenciler burada iş sağlığı güvenliği, girişimcilik gibi konularda da eğitim alarak, ürünün pazara kadar olan yolculuğu hakkında bilgi sahibi oluyorlar" diye konuştu.Suriyeli öğrenci Isra Atik, proje sayesinde bir fidenin dikiminden hasadına kadar her şeyi öğrendiğini belirterek, ilerde çiftçi olmak istediğini söyledi.