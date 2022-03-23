Suriyeli öğrenciler, savaşla geçen 11 yılı ve gelecek umutlarını resmetti - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde tadilatını yaptığı bir okulun öğrencileri, ülkelerindeki savaşla geçen yıllarını ve gelecek umutlarını resme döktü.

Savaşın içinde doğan ve büyüyen yüz binlerce çocuğun mahrum kaldığı eğitim hakkının tesis edilmesi amacıyla Suriyeli öğrenciler tarafından bir farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Suriye'nin İdlib ili kırsalındaki Cebel Zaviye bölgesine bağlı olan Kefer Haya köyünde, İHH'nin desteklediği okulda eğitim gören 320 öğrencinin yaptığı resimlerle bir sergi açıldı.

Yaklaşık 1000 resmin yer alan sergide, "Savaşla geçen 11 yıl ve gelecek umutlarımız" temalı çalışmalar ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Kefer Haya köyündeki okulun müdürü Abdulvahab el-Vahab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşşar Esed rejimi güçlerinin saldırıları nedeniyle zorla yerlerinden edildiklerini söyledi.

Öğrencilerin iç savaş boyunca bombardıman ve yıkımdan başka bir şey görmediğini belirten Vahab, Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de imzaladığı ateşkes anlaşmasından sonra evlerine dönen öğrencilerin, Türkiye ile Suriye'nin kardeşliğini fırçalarına yansıttığını kaydetti.

Öğrencilerin yaratıcılık ruhunu keşfetmek için sergi düzenlediklerini dile getiren Vahab, "Serginin bir bölümü Türkiye ile Suriye'nin güçlü bağının boyutunu anlatıyor. Türk kardeşlerimiz okulumuzun tadilatını yapmadan önce burada 150 öğrencimiz vardı. Tadilat sonrası bu sayı 315 oldu." dedi.

Tadilat öncesi öğrencilerin soğuk kış aylarında kapısız ve penceresiz sınıflarda ders aldığını aktaran Vahab, "İHH, sınıfları boyaladı. Duvarları sıvadı. Yeni kapılar ve pencereler monte etti. Öğretmenlere maddi destek de sağladı." ifadelerini kullandı.

"Türk kardeşlerimiz seviyoruz"

Esed rejimi güçlerinin saldırıları nedeniyle göç eden ancak ateşkes anlaşmasından sonra köylerine dönen Nurulhuda Şihade de saldırılar sonucu harabeye dönen okulunun İHH tarafından yenilenerek eskisinden daha iyi olduğunu söyledi.

Türk bayrağı çizerek sergiye katılan Şihade, "Türk kardeşlerimiz seviyoruz. Büyünce doktor olmak istiyorum." dedi.

"Sergide Türk kardeşliğinin resmini yaptım"

İHH'nin okulu eskisinden daha güzel hale getirdiğini ifade eden Lin Halife de düzenlenen 6 bölümlük sergiye kendi yaptığı el işleriyle katıldığını aktardı.

Türkiye'nin Suriye'yi zor günlerinde yalnız bırakmadığını vurgulayan Halife, "Türk kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Katıldığım sergide Türk kardeşliğinin resmini yaptım. Büyünce doktor olup Esed'in saldırılarda yaraladığı insanları tedavi etmek istiyorum." diye konuştu.

Halife, Beşşar Esed'e seslenerek "Sende vicdan yok, insanları sevmiyorsun." dedi.