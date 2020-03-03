Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik'e destek etkinliği - Son Dakika

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Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik'e destek etkinliği
7 saat önce
Suriye'nin Azez ilçesine bağlı Ahtarin beldesindeki ilkokul öğrencileri, Türk bayraklı koreografi yaparak Mehmetçik'e destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:58 Kaynak: AA
Suriye'nin Azez ilçesine bağlı Ahtarin beldesindeki ilkokul öğrencileri, Türk bayraklı koreografi yaparak Mehmetçik'e destek verdi.
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Ahtarin'de Türkiye tarafından yaptırılan Aziziye İlkokulu öğrencileri, okul idaresi ve öğretmenleri koordinesinde Türk bayraklı koreografi yaptı.
Yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı etkinlikte öğrenciler, okul hoparlöründe seslendirilen Türkçe marşlar eşliğinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Türkiye sağ olsun" sloganları attı.
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