Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik'e destek etkinliği - Son Dakika

Suriye'nin Azez ilçesine bağlı Ahtarin beldesindeki ilkokul öğrencileri, Türk bayraklı koreografi yaparak Mehmetçik'e destek verdi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Ahtarin'de Türkiye tarafından yaptırılan Aziziye İlkokulu öğrencileri, okul idaresi ve öğretmenleri koordinesinde Türk bayraklı koreografi yaptı.

Yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı etkinlikte öğrenciler, okul hoparlöründe seslendirilen Türkçe marşlar eşliğinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Türkiye sağ olsun" sloganları attı.